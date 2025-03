Le projet du plus grand musée du jeu vidéo au monde officiellement lancé

Initialement imaginé sur une surface de 3.500 m2, les créateurs du projet Odyssée ont présenté à Paris leur plan du plus grand musée du jeu vidéo au monde, prévu pour 2028. Le complexe accueillera la plus grande collection de consoles au monde avec environ 2.500 pièces accumulées.

Un an et demi après avoir réuni 2,3 millions d'euros grâce à un financement participatif, les créateurs du projet Odyssée ont présenté à Paris leur plan du plus grand musée du jeu vidéo au monde, prévu pour 2028. Initialement imaginé sur une surface de 3.500 m2, cet ambitieux complexe porté par le créateur de contenu Benoît Theveny, alias Tev, et le collectionneur Ludovic Charles devrait s'étendre sur près de 11.000 m2, ont-ils annoncé.

"Entre 40 et 50 millions d'euros"

Il abritera des consoles uniques, "visibles nulle part ailleurs", promet Ludovic Charles, allant des machines de Nintendo, Sega et Sony à l'Odyssey de l'américain Magnavox, sortie en 1972 et considérée comme la première au monde, qui a donné son nom au projet. Au total, cet espace dédié au jeu vidéo et à la pop culture devrait coûter "entre 40 et 50 millions d'euros", indique à l'AFP le troisième associé, Benoît de Ruyter, précisant avoir trouvé un investisseur pour financer le bâtiment. Le trio dit être en discussion avec d'autres partenaires pour trouver le reste des fonds, liés à l'aménagement des locaux.

Un panel de consoles

En plus d'accueillir la plus grande collection de consoles au monde (environ 2.500 pièces accumulées depuis une trentaine d'années par Ludovic Charles), le complexe devrait héberger une salle pouvant accueillir des concerts ou des tournois de esport, un village japonais et un food-court.

Selon ses créateurs, plus de 32.000 entrées pour le musée ont été écoulées via la campagne de financement participatif, soutenue par près de 33.000 contributeurs. Le complexe sera situé dans la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), qui s'était portée candidate pour accueillir le projet, et devrait créer près de 150 emplois.

En novembre 2023, Odyssée avait reçu le soutien du président de la République Emmanuel Macron au travers d'un message vidéo diffusé sur la chaîne Twitch de Tev, "Ici Japon".

Plusieurs tentatives de musées du jeu vidéo ont été lancées en France mais ont tourné court, comme le Pixel Museum de Schiltigheim (Bas-Rhin), fermé en 2020 après trois ans d'activité, ou le musée du jeu vidéo à l'arche de la Défense près de Paris, qui a mis la clé sous la porte au bout de dix jours en 2010.