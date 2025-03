Le film inspiré du jeu vidéo «Zelda» sortira le 26 mars 2027, annonce Nintendo.

Ce vendredi, le géant japonais des jeux vidéo, Nintendo, a annoncé un film inspiré de l'un de ses univers les plus populaires : Zelda. Le film en prises de vue réelles devrait arriver dans les salles obscures du monde entier le 26 mars 2027, date dévoilée sur la nouvelle application de Nintendo.

Le film en prises de vue réelles tiré de l'univers du jeu vidéo "The Legend of Zelda" arrivera sur les écrans du monde entier le 26 mars 2027, a annoncé Nintendo vendredi. Le géant japonais des jeux vidéo a dévoilé cette date via sa nouvelle application lancée jeudi, "Nintendo Today!".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les aventures de Link sur grand écran

Une courte vidéo y indique la date de sortie de ce premier film issu de la saga créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, le père d'un autre personnage de jeu vidéo célèbre, Mario. "The Legend of Zelda" relate les aventures de Link, un elfe en tunique armé d'une épée, et de la princesse Zelda dans un monde de fantaisie peuplé de monstres.

Très populaire, la série s'est vendue à plus de 140 millions d'exemplaires à travers le monde, et le dernier opus majeur sorti en 2023, "Tears of the Kingdom", est devenu le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga. Annoncé en novembre 2023, le film doit être réalisé par Wes Ball, auteur de la trilogie "Maze Runner", et coproduit par Avi Arad, qui a supervisé plusieurs grands films de la série "Spider-Man", et impliquer également Shigeru Miyamoto.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si la saga Zelda n'avait encore jamais eu les honneurs du grand écran, une série animée de 13 épisodes a vu le jour en 1989. "The Legend of Zelda" sera le deuxième univers de Nintendo à bénéficier d'une adaptation sur grand écran après "Super Mario Bros, le film".

À lire aussi Nintendo dévoile la Switch 2, sa nouvelle console phare qui sortira en 2025

Le succès mondial du plombier moustachu

Ce long-métrage d'animation mettant en vedette le plombier moustachu a récolté plus de 1,36 milliard de dollars de recettes dans les salles à travers le monde, se faisant seulement distancer par "Barbie" au box-office en 2023. Un deuxième opus est prévu pour le 3 avril 2026.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Nintendo s'est longtemps méfié des adaptations hollywoodiennes de ses franchises, après le bide du film "Super Mario Bros." en 1993 : une dystopie ratée, où Mario se retrouve plongé dans une dimension apocalyptique peuplée de dinosaures.

À l'époque, l'entreprise avait simplement vendu le nom de son héros à Hollywood, sans participer à la réalisation. Mais le carton de son dernier dessin animé dédié au plombier, pour lequel le géant japonais s'est impliqué dans le développement, a validé une refonte de son approche.