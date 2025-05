Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est mort à 81 ans

Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, connu pour ses grands photos en noir et blanc de conflits ou de la forêt amazonienne, est mort à 81 ans, annonce l'Académie des Beaux-Arts.

Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, connu pour ses grands photos en noir et blanc de conflits ou de la forêt amazonienne, est mort à 81 ans, a annoncé vendredi l'Académie des Beaux-Arts française, dont il était membre. "Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel, les membres et correspondants de l'Académie des beaux-arts ont l'immense tristesse de faire part du décès, ce vendredi 23 mai à l’âge de 81 ans, de leur confrère Sebastião Salgado", a écrit cette Académie, qui avait élu parmi les siens en 2016 ce "grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète".

