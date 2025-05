La restauration de ce grand tableau manifeste devrait durer un an à dix-huit mois aux yeux du grand public afin de sensibiliser le plus grand nombre au métier de la restauration.

Le fameux tableau monumental de Gustave Courbet "Un enterrement à Ornans" peint en 1850, pièce majeure des collections du musée d’Orsay, est restauré pour retrouver les couleurs et la taille d’origine de cette oeuvre. Spectacle surprenant, cette restauration se passe en public.

Une vision inédite

Loin des sous-sols, habituellement dévolus aux restaurations, c'est en plein cœur du musée, derrière une baie vitrée, que tout se joue. Anne-Marie est une habituée des lieux, mais n'avait pourtant jamais vu ça.

"Parce qu'en général on voit ça à la télévision, faire participer le public, c'est bien je trouve qu'on puisse voir justement comment ça se passe", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Des visites commentées

Cyndia Pasquali, responsable de la restauration, effectue des gestes minutieux, la toile s'est assombrie depuis sa dernière restauration complète en 1884 à cause du vernis appliqué.

"J'enroule mon bâton qui est imbibé d'un mélange dissolvant. Et puis ça se salit, ce bout de coton, en enlevant le vernis. Le bas de ce personnage qui était vert au départ, maintenant il est bleu. Et donc c'est ça qui est important que le public comprenne que c'est un métier qui est très scientifique et qui n'est pas juste un métier artisanal", détaille-t-elle.

Et pour encore plus entrer dans les coulisses du métier de restaurateur, des visites commentées du chantier seront proposées gratuitement au public à partir du 5 juin.