Le jeu «Fortnite» poursuivi pour avoir créé un Dark Vador parlant grâce à l'IA

Une grande nouveauté a récemment débarqué sur le jeu vidéo "Fortnite" : le lancement d'une version de Dark Vador capable de communiquer grâce à l'intelligence artificielle, en reprenant la voix de l'acteur James Earl Jones. Mais cette initiative n'est pas au goût de tout le monde. Explications.

Dark Vador génère encore une résistance : le syndicat des acteurs américains, SAG-AFTRA, a annoncé ce lundi 19 mai engager des poursuites contre les créateurs du jeu vidéo "Fortnite", qui intègre depuis peu une version du seigneur Sith capable de converser grâce à l'intelligence artificielle (IA).

Le méchant le plus célèbre de la galaxie reprend la voix de James Earl Jones, l'acteur qui lui prêtait déjà son timbre dans la saga Star Wars. Après son décès en septembre, un accord a été trouvé avec sa famille pour que ses enregistrements servent de base à la création d'une IA conversationnelle.

La voix de Dark Vador détournée

Le développeur de jeux vidéos Epic Games a ainsi annoncé ce vendredi introduire ce "personnage emblématique de l'univers de Star Wars" dans "Fortnite Battle Royale", volet multi-joueurs de sa franchise où les participants s'affrontent pour être le dernier survivant.

Le "chatbot" est rapidement passé du côté obscur de la force. Certains joueurs l'ont poussé à prononcer le plus d'insultes possibles et ont publié leurs conversations sur internet. D'autres ont simplement assouvi leur curiosité, en posant des questions au seigneur noir sur sa commande McDonald's préférée, ses tendances fétichistes ou ses conseils pour une romance entre personnages de jeux vidéos.

Mais cela n'a pas fait rire le syndicat SAG-AFTRA, qui avait paralysé Hollywood en 2023 avec une grève où les craintes autour de l'utilisation de l'IA étaient au centre des revendications. L'organisation, qui représente aussi de nombreux doubleurs de jeux vidéos, reproche à la filiale d'Epic Games travaillant sur "Fortnite" de voler leur travail, sans avoir négocié avec elle. Elle a donc engagé une procédure devant l'inspection américaine du travail (NLRB).

Le développement de l'IA inquiète

"Nous devons protéger notre droit de négocier les conditions d'utilisation de la voix qui remplacent le travail de nos membres, y compris ceux qui ont précédemment fait le travail d'adaptation du rythme et du ton emblématiques de Dark Vador dans les jeux vidéo", a insisté le syndicat. Qu'ils soient acteurs, danseurs ou musiciens, les artistes s'inquiètent de plus en plus des progrès de l'intelligence artificielle, capable d'exploiter leur travail sans qu'ils soient rémunérés, ou de les remplacer à moindre coût.

Aux États-Unis, cela fait partie des revendications de la grève qui touche plusieurs géants du jeu vidéo, dont Activision, Disney, Electronic Arts et Warner Bros. Games, depuis juillet 2024. Ce mouvement social, mené par le SAG-AFTRA, concerne environ 2.600 artistes qui assurent le doublage de jeux vidéo, ou dont les mouvements servent à animer les personnages de synthèse. Contacté par l'AFP, Epic Games n'a pas répondu dans l'immédiat.