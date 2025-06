La Nintendo Switch 2 débarque en France : files d’attente et passionnés au rendez-vous à Paris

À Paris, des dizaines de passionnés se sont rassemblés devant une boutique spécialisée ce jeudi pour être parmi les premiers à mettre la main sur la nouvelle Nintendo Switch 2. Malgré son prix élevé, la console suscite un véritable engouement et confirme la bonne santé du marché du jeu vidéo.

Devant une boutique spécialisée dans les produits électroniques à Paris, l'engouement est là. Une cinquantaine de personnes étaient présentes devant le magasin pour se procurer la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2, sortie ce jeudi. Parmi eux, Christian, 40 ans de jeux vidéo derrière lui, attendait ce moment depuis des mois.

"Et dès qu'on va prendre possession ce matin de la console, c'est sûr que la première partie de Mario Kart va vite démarrer", rigole le fan. Et une fois entré, il est le premier à récupérer sa console.

Un marché porteur

Philippine, elle, est venue récupérer l'objet tant convoité pour l'anniversaire de son fils. Elle a tout de même tiqué sur la note finale. Affichée avec un prix de base à 469 euros, elle avoue que "c'est un gros budget".

Malgré le coût de la console et alors même que les smartphones embarquent de plus en plus de jeux vidéo, le nombre de précommandes dans ce magasin est important, entre 400 et 500. Mais rien d'étonnant pour Hadrien Leclercq, journaliste pour jeuxvideo.com.

"Je pense que la console de jeu est loin d'être morte. Les gens sont attachés à ce format-là. L'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui l'industrie culturelle numéro 1 au monde. C'est parce qu'elle sait se renouveler en permanence. Et c'est grâce à cette innovation que la console a encore un avenir devant elle", estime-t-il. Le marché des consoles de jeux reste donc porteur. Nintendo s'est fixé l'objectif d'écouler 15 millions de sa Switch 2 d'ici mars 2026.