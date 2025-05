Le comédien et humoriste Vincent Dedienne va sortir son premier album

Tour à tour comédien, humoriste, chroniqueur, metteur en scène, avec une incursion dans le monde du cinéma, Vincent Dedienne ne compte pas s’arrêter là. L’homme aux multiples casquettes se lance un nouveau défi et annonce la sortie prochaine... d'un premier album.

Révélé au grand public dans "Quotidien" sur TMC, l'insatiable Vincent Dedienne est un véritable touche-à-tout. Désormais, il s’attaque à un autre domaine : le comédien de 38 ans se lance dans la chanson avec la sortie d’un premier album, intitulé "Un lendemain soir de gala". Ce choix fait bien-sûr écho à son one-man-show "Un soir de gala", qui lui a valu un Molière de l’humour en 2022.

S'il s'agit d'un nouveau chapitre de sa vie, Vincent Dedienne n'est pas complètement étranger au monde de la musique et avait déjà fait une discrète apparition sur le titre "Je peux pas" de l’album "Famille" de Ben Mazué, en février dernier.

En tournée en novembre et décembre

"Pendant que je jouais mon one-man-show, j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime, de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages", explique Vincent Dedienne dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'opus qui paraîtra sur le label indépendant Little Big Music, est co-écrit par plusieurs auteurs-compositeurs-interprètes de renom comme Alex Beaupain, Jeanne Cherhal et Vincent Delerm. Si la date de sortie exacte n'a pas encore été indiquée, l'album est attendu au courant de l'automne et sera suivi d'une tournée de 21 dates en novembre et décembre 2025.

Après le succès de son seul-en-scène "S’il se passe quelque chose" (2017), Vincent Dedienne a multiplié les apparitions au cinéma, notamment dans "Parents d’élève" en 2020 aux côtés de Camélia Jordana, et s'est illustré sur le petit écran à la présentation de la nouvelle version décalée du "Maillon faible" sur M6.