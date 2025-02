Pierre Garnier, révélation masculine aux 40e Victoires de la Musique

Pierre Garnier, 22 ans et vainqueur de la Star Ac l'année dernière, a été élu révélation masculine de l'année lors de la 40e édition des Victoires de la Musique, vendredi soir à la Seine Musicale. Zaho de Sagazan a été sacrée meilleure artiste féminine.

Vainqueur de la Star Ac il y a tout juste un an, Pierre Garnier, 22 ans, a été sacré révélation masculine de l'année aux 40e Victoires de la musique vendredi soir. Zaho de Sagazan a, elle, été élue meilleure artiste féminine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une ascension éclaire

"Pour moi, c'est une première année dans la musique, c'est une année de fou", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie se déroulant à la Seine Musicale. Il faisait face à Aliocha Schneider et Lucky Love, dans la catégorie "révélation masculine".

Pierre Garnier a connu une ascension météorique en un an et se produit désormais à guichets fermés. Il est attendu en décembre à l'Accor Arena, à Paris, et a aussi été choisi pour relayer la flamme olympique pendant les derniers JO. Le Normand, reconnaissable à son catogan et sa voix rauque, avait séduit le public de la Star Ac en interprétant "Ce qu'on était", qui est devenu son premier single, rapidement en tête des classements des plateformes de streaming.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Zaho de Sagazan meilleure artiste féminine

Plus tard dans la soirée, le trophée de meilleure artiste féminine à été décerné à Zaho de Sagazan, déjà multi-récompensée l'année passée et qui confirme son inexorable progression depuis la sortie de "La Symphonie des éclairs".

"Vous me faites un bien fou, si je peux vous faire un peu de bien avec mes chansons, j'en suis ravie", a déclaré, émue, Zaho de Sagazan à l'attention du public, avec qui elle a dit entretenir "une relation saine qui j'espère sera une relation longue". A 25 ans, l'artiste s'affirme comme une figure incontournable de la scène française, avec une renommée qui dépasse même les frontières. Elle avait raflé quatre trophées sur cinq nominations aux Victoires 2024.