Le chanteur Vianney fait son entrée au musée Grévin

Vianney a inauguré ce mardi sa statue au musée Grévin. L'artiste, auteur-compositeur-interprète aux quatre albums, a célébré cette intronisation aux côtés de son ami Nikos Aliagas, au cours d'une soirée sobre mais non dénuée d'émotions, à son image.

Vianney à jamais figé au musée Grévin. L'artiste de 34 ans a inauguré ce mardi la statue de cire à son effigie dans le célèbre musée, aux côtés de ses proches lors d'une soirée riches en émotions.

"Dans le cœur des Français"

"Vianney entre au musée Grévin comme il est entré dans le cœur des Français en dix ans. Un parcours fulgurant pour un garçon dont la simplicité désarçonne", a écrit avec émotions Nikos Aliagas sur son compte Instagram. C'est l'animateur de TF1 qui a intronisé son ami de longue date et collègue lors de cette soirée exceptionnelle.

Une "simplicité" que l'on retrouve dans la statue de l'interprète de "Je m'en vais". Vêtu sobrement d'un jean et d'un sweat et paré de l'une de ses guitares, le regard au loin... La statue reflète la candeur bien connue de Vianney qui séduit des milliers de Français depuis ses débuts. Particulièrement ému, Vianney a posé avec son double de cire avant d'interpréter une reprise de la chanson "Hallelujah" pour clôturer la réception.

Bercy, disque de diamant et Victoires de la musique

Aujourd'hui âgé de 34 ans, son amour de la musique remonte à son enfance. S'il fait ses débuts sur les scènes parisiennes en 2011, il ne sort son premier album "Idées blanches" que trois ans plus tard. C'est en amont de la parution de ce dernier que Vianney est propulsé sur le devant de la scène grâce à son titre "Pas là".

La chanson, hit de l'année 2015, est restée 85 semaines dans le Top 50 des singles en France et lui a permis d'accéder à la célébrité. Vianney enchaine les premières parties d'artistes de renoms tels que Florent Pagny ou Johnny Hallyday avant de voler de ses propres ailes.

Aujourd'hui, le Palois rempli les salles de spectacles, comme Bercy, à chacune de ses tournées, est certifié disque de diamant et de platine, respectivement pour ses albums "Vianney" et "Idées blanches", compte trois Victoires de la musique et est jury de l'émission "The Voice".