The Voice - Nawel revient huit ans après avoir participé à à la version kids : «C’est une revanche sur la vie car j’ai subi du harcèlement»

Huit ans après sa participation à "The Voice Kids", Nawel, 18 ans, revient dans la cour des grands. Ce samedi soir, l'adolescente a convaincu Vianney et Florent Pagny aux auditions à l'aveugle avec une reprise tout en puissance du tube "Confessions nocturnes" de Vitaa et Diam's. Une "revanche" pour l'adolescente, victime de harcèlement à cause de sa passion pour la musique.

Il faut une sacrée dose d'audace et beaucoup de courage pour interpréter une chanson comme Confessions nocturnes aux auditions à l'aveugle de The Voice, temple des chansons à voix. A seulement 18 ans, Nawel Haouari n'a pas eu peur de sortir du cadre. Fière d'elle, la tête haute, l'adolescente a rapé les couplets de Diam's et chanté les refrains de Vitaa sans jamais ciller malgré la difficulté de l'exercice. Risqué, son pari s'est avéré gagnant. Deux coachs se sont retournés pour lui donner sa chance : Vianney et Florent Pagny. Huit ans après son passage dans The Voice Kids, Nawel revient dans l'aventure plus sereine et déterminée que jamais. Interview.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Comment avez-vous vécu votre passage aux auditions à l'aveugle ?

C'était un moment incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Vianney et Florent Pagny se retournent. J'ai profité de la scène au maximum. Honnêtement, j'étais très stressée avant de monter sur scène mais toutes mes angoisses se sont envolées quand j'ai commencé à chanter. J'étais dans ma bulle et je ressentais une vraie adrénaline.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Vous avez interprété "Confessions nocturnes" de Diam's et Vitaa, une chanson avec des couplets de rap. Pourquoi ce choix ?

Je l'ai fait parce que c'était un énorme défi pour moi. Je ne suis pas du tout rappeuse. Je chante surtout des chansons à voix. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis, cette chanson est symbolique pour moi car elle est sortie l'année de ma naissance, en 2006.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aviez-vous conscience que vous preniez un risque avec cette chanson ?

Oui, bien sûr. C'était un choix très audacieux qui aurait pu me pénaliser, mais j'avais vraiment envie de le faire. Peu importe le résultat, j'aurais été fière de m'être défendue sur ce morceau.

La suite après cette publicité

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l'équipe de Vianney plutôt que celle de Florent Pagny ?

Avant les auditions, je n'avais d'yeux que pour Florent Pagny (Rires) car il est très impressionnant. Finalement, Vianney m'a convaincue avec une seule phrase. Il m'a dit que j'étais une boule de feu prête à éclater, et qu'il n'éteignait pas les flammes. Je l'ai trouvé très touchant. Et j'ai aussi adoré le voir danser quand je chantais, il était à fond dans ma prestation.

Vous avez participé à "The Voice Kids" il y a huit ans, en 2017. Pourquoi ce retour ?

Participer à The Voice adultes est une revanche sur la vie. Après ma participation à The Voice Kids, les années qui ont suivi n'ont pas été faciles. J’ai été harcelée au lycée : on se moquait de ma passion pour la musique. Il y a eu un véritable acharnement. Je l’ai très mal vécu, au point d’envisager d’arrêter de chanter. J’ai même fini par arrêter l’école. Je ne supportais plus d’aller au lycée, à cause du harcèlement scolaire, mais aussi parce que j’ai perdu ma cousine, décédée à l’âge de 17 ans. Nous étions dans le même établissement. J’ai aussi tenté ma chance à The Voice pour elle. Elle n’arrêtait pas de me dire que je devais revenir dans l’émission, que j’avais évolué. Ce retour, c’est aussi une façon d’honorer ses encouragements.

Pourquoi avoir choisi de participer à "The Voice" plutôt qu'à la "Star Academy" ?

Mon profil correspond effectivement à celui des candidats de la Star Ac mais c'était une évidence pour moi de faire The Voice pour être dans la continuité de mon parcours et prendre cette revanche.