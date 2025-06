Kimiko Nishimoto, la «mamie instagrameuse» est décédée à l'âge de 97 ans

Article Suggestions

Kimiko Nishimoto, star de la photographie sur les réseaux sociaux, est décédée à l'âge de 97 ans a annoncé sa famille ce jeudi. Cette "mamie instagrameuse" est passée de mère au foyer à star des expositions et des réseaux sociaux grâce à des clichés décalés et non dénués d'humour.