Eurovision : un concours boudé par la France ?

Le 17 mai prochain, à Bâle, en Suisse, c’est Louane qui représentera la France à l’Eurovision.



Un enjeu de taille pour la jeune chanteuse, grande favorite des bookmakers, qui va se produire devant plus de 150 millions de téléspectateurs.



Si le concours est l’évènement le plus suivi au monde, hors compétition sportive, depuis presque 70 ans, il peine à gagner ses lettres de noblesses en France, qui n’a pas gagné le concours depuis 1977.



Jugé kitsch ou encore ringard, il est pourtant très apprécié dans d’autres pays comme la Suède ou encore l’Australie.







Comment expliquer ce désamour entre la France et l’Eurovision ? Et pourquoi le concours est-il parfois vivement critiqué ?







Dans ce nouvel épisode d’Au Coeur de l’Actu, nous revenons sur l’histoire de cette grand-messe annuelle de la chanson, de sa création à ses controverses.



Avec la participation de Stéphane Bern, animateur emblématique de l’émission depuis 10 ans, et de Thomas Duseaux, producteur et animateur de “12 points le podcast” et co-auteur de “Eurovision, la petite histoire du grand concours”.

