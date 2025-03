Suisse : Bâle promet «surprises» et «idées folles» pour l'Eurovision 2025

À deux mois du plus grand événement musical en direct au monde, l'édition 2025 de l'Eurovision de la chanson sera parsemée de "surprises" et d"'idées folles", ont promis les organisateurs mardi 4 mars à Bâle.

L'édition 2025 de l'Eurovision de la chanson sera parsemée de "surprises" et d"'idées folles", ont promis les organisateurs mardi à Bâle (Suisse), à deux mois du plus grand événement musical en direct au monde. Des dizaines de milliers de fans de cet événement télévisuel annuel sont attendus dans la ville, posée au bord du Rhin aux frontières de la Suisse, la France et l'Allemagne, pour les demi-finales des 13 et 15 mai et la finale le 17 mai. Et plus de 160 millions d'autres devraient suivre le concours devant leur téléviseur. "Chaque année, le concours Eurovision de la chanson est une expérience très spéciale et unique," explique à l'AFP Moritz Stadler, coproducteur exécutif d'Eurovision 2025. "L'Eurovision, ce n'est que des surprises".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous avons commencé en mai dernier juste avec des idées folles. Nous avons transformé ces idées folles en concepts en décembre. Et maintenant, depuis décembre, nous essayons vraiment d'arriver à réaliser ce que nous avions imaginé avec ces idées folles", ajoute t-il. La Suisse a gagné le droit d'accueillir l'Eurovision après la victoire de Nemo et son ode "The Code" à Malmö en suède, l'année dernière.

À lire aussi Poutine annonce un concours de musique «Intervision», rival de l'Eurovision

Un événement très attendu

Un retour au bercail. Les Suisses ont remporté la première édition en 1956 mais surtout ils ont eu l'inspiration de confier leur destin à une jeune starlette canadienne en 1988. Céline Dion a remporté la compétition et conquis le monde. Reviendrait-elle en vedette américaine en 2025 ? "Céline Dion et le concours Eurovision de la chanson en Suisse vont de pair. C'est clair. Sera-t-elle à Bâle ? Sera-t-elle dans le spectacle ou non ? Il y a beaucoup de possibilités et nous travaillons dessus,", titille M. Stadler.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Suisse oblige, la scène évoque les montagnes et la diversité linguistique. Il y aura aussi du yodel, du cor des Alpes et des dulcimers -une forme de cithare. La première vague de 42.000 billets s'est vendue en 20 minutes. L'équipe essaye de "pousser les murs" pour que le concours "reste le plus grand spectacle de divertissement au monde", lance Moritz Stadler.

À lire aussi Eurovision 2025 : Louane représentera la France

Aux couleurs de l'Eurovision

Pour Beat Lauchli, chef de projet de la ville, il ne fait aucun doute que Bâle est l'endroit idéal pour recevoir les foules hautes en couleur qui célèbrent l'Eurovision. "Les habitants de Bâle sont assez ouverts d'esprit et sont prêts à accueillir les fans de l'Eurovision," a-t-il dit à l'AFP. Bâle accueille l'un des carnavals les plus connus d'Europe et l'Eurovision espère s'inspirer de son esprit, de sa créativité et de sa capacité à ne pas se prendre trop au sérieux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La ville va débourser 35 millions de francs suisses (37 millions d'euros) pour l'Eurovision et pour l'heure le budget est tenu. Selon M. Lauchli, Liverpool a récupéré environ 60 millions d'euros en accueillant l'édition 2023 et Bâle espère des retours similaires.

La participation d'Israël à l'Eurovision 2024 en Suède avait attiré des manifestations propalestiniennes et le responsable souligne que Bâle fera "tout le possible pour que tout le monde se sente en sécurité". Yuval Raphael, une survivante de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, représentera Israël à Bâle.