Disquaire day 2025 : le renouveau des disquaires indépendants parisiens

Depuis ce samedi matin, la chasse aux vinyles de collection est lancée : c'est le Disquaire Day. Pensée en soutien aux disquaires indépendants, cette journée est l'occasion pour les amateurs de musique de compléter leur collection. Cette année, 220 disquaires indépendants participent à l’événement. Europe 1 s’est rendue chez CrocoDisc, l’un des plus anciens disquaires de Paris.

Un repère pour toutes les générations

"Là juste derrière le jazz, il y a tout ce qui va être soul, funk, pop, rock, rap." Cheveux longs, la trentaine, Quentin Poujols est vendeur chez CrocoDisc. Ici les bacs sont bien remplis : plus de 250.000 vinyles. Un repère pour toutes les générations. "On part de 10-12 ans, jusqu'à un client qui vient de fêter ses 90 ans. C'est vrai que depuis le retour du vinyle, depuis une dizaine d'années, on essaie d'avoir des rééditions pour proposer autre chose que de l'ancien", détaille-t-il.

Des disques, Cédric en a déjà 10.000, mais il en manquait un à ce collectionneur de 44 ans. "C'est le genre de choses où on les trouve en réédition parce que c'est difficile de les trouver en origine", explique le passionné. "L'original de ça, on est entre 70 et 100 euros. Mais là, pour 30 euros, vous avez une réédition", lui répond le vendeur.

Au rayon d'à côté, Louis, 22 ans, est en quête d'un vinyle de NTM et de conseils. "Il y a une ambiance différente dans ce genre de lieu. C'est plus sympa, je trouve, d'aller découvrir des choses chez ton disquaire plutôt que d'aller chercher tout ça sur les plateformes. C'est s'adresser à quelqu'un qui a plus de connaissances que toi et qui peut t'aiguiller", confie-t-il. On compte environ 330 disquaires indépendants aujourd'hui en France.