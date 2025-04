Pascal Praud et vous - Musique : pour Frédéric François, «la jeune génération est nostalgique des années 1980»

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le chanteur Frédéric François partage son point de vue sur la relation entre les jeunes et la musique, estimant qu'il existe une nostalgie des années 1980. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Indissociable de plusieurs succès dans les années 1980, et notamment le mythique Je t'aime à l'italienne (1985), Frédéric François était l'invité de l'émission Pascal Praud et vous vendredi. Au micro d'Europe 1, le chanteur évoque les goûts musicaux des 18-30 ans, affirmant qu'il existe une forme de nostalgie... "On est dans une autre mouvance, la musique se consomme différemment. Le rap a pris beaucoup d'importance, mais les gens de la jeune génération, qui ont 18, 20, 30 ans, ils sont nostalgiques de ces années-là parce qu'ils veulent chanter, ils veulent qu'on leur raconte des histoires d'amour", affirme-t-il auprès de Pascal Praud.