«Disco, I'm coming out», le disco s'offre une cure de jouvence à la Philharmonie de Paris

Jusqu'à la mi-août, la Philharmonie de Paris propose une exposition sur le Disco. Baptisée "Disco, I'm coming out", elle retrace la naissance et les heures de gloire de ce style musical des années 70, le tout dans la bonne humeur.



Une exposition un brun musical fait son apparition à la Philharmonie de Paris. Baptisée "Disco I'm coming out", elle retrace l'histoire de ce style musical qui a fait danser le monde entier sous toutes ses facettes.

Une musique avec de nombreuses influences

Au programme, les néons accrochés aux murs, la boule à facettes au-dessus de la tête et de la musique particulièrement entraînante diffusée tout le long du parcours. Un contexte parfait pour découvrir les origines de ce style inimitable. "C'est une musique noire américaine qui est une déclinaison de la soul music, qui puise aussi son chant dans le gospel et avec motifs qui peuvent aussi venir du jazz et du funk", explique au micro d'Europe 1, Jean-Yves Leloup, commissaire de l'exposition.

Des photos et des extraits de clips sont présentés. L'une des pièces maîtresses également : une tenue de scène couleur orange, une tenue qui a appartenu à Cerrone, pilier du disco en France. Et puis, en plus du genre musical, l'exposition célèbre un lieu, la discothèque. Un endroit sans interdits qui a marqué la jeunesse d'Isabelle, une visiteuse.

Des titres indémodables

"On allait un peu partout : à la Scala, au taboo, tous les samedis soir. Chacun pouvait exprimer quelque chose dans le groupe, avec son individualité, sa façon de bouger, sa façon de faire", souligne-t-elle.

Et s'il ne fallait garder qu'un seul morceau, "ça serait It’s Raining Men, que les hommes tombent", plaisante-t-elle. Un titre sorti en 1982 tout de même, mais qui, comme toutes les musiques disco, reste aujourd'hui indémodable.