«Destins Extraordinaires : Dalida», la nouvelle série de podcasts à découvrir dès maintenant

À l’occasion des 70 ans d’Europe 1, le podcast "Destins Extraordinaires" propose une série audio inédite entièrement dédiée à Dalida, l’artiste légendaire dont la carrière a décollé grâce à la station.

Une série audio inédite, ponctuée par les archives sonores d’Europe 1

Trois récits immersifs incarnés par Pascal Praud et avec la participation exceptionnelle du frère de Dalida, Orlando, pour découvrir le parcours hors du commun de cette vedette de la chanson française. Profitez également de 2 épisodes bonus pour vivre les grands moments de sa vie.

De sa naissance dans le quartier populaire de Choubra au Caire, à sa disparition en 1987, nous retraçons les débuts de Dalida, son triomphe dans la musique, ses obstacles, ses amours. Comme d’autres grandes étoiles de la chanson ou du cinéma, Dalida était un être fragile, à la fois émouvante et lumineuse, généreuse et malheureuse.

Fragile, mais immortelle.

Au mois de mai 1987, Dalida décide de préparer son départ. À l’image de sa vie et de sa carrière, elle a organisé son suicide, tout contrôlé, laissant derrière elle ses proches et son public, dévastés par sa perte. Dalida était l’une des plus grandes stars de la chanson française, mais elle était surtout une femme abîmée par la vie, qui ne lui a rien épargné. Elle n’en est pas moins restée immortelle, sa musique ayant traversé des générations entières, jusqu’à aujourd’hui.

Yolanda Cristina Gigliotti est née le 17 janvier 1933 dans le quartier populaire de Choubra, au Caire. Après avoir obtenu le titre de Miss Egypte en 1954, elle quitte son pays direction Paris pour "devenir quelqu’un". Mais son destin ne serait rien sans sa rencontre avec le directeur artistique d’une toute jeune station de radio, Europe n°1, qui va véritablement propulser sa carrière grâce un tube : Bambino.

Cette artiste, qui a marqué le siècle dernier, a chanté en 10 langues et performé sur les scènes du monde entier. À chaque époque, elle a lancé des mouvements, imposé son style, et su se réinventer. De Bambino à Mourir sur scène, la star a enchaîné les triomphes.

Plus de 100 millions de disques vendus pour "Dali", qui a touché avec autant de réussite au mélodrame, au disco ou à la chanson orientale !

Bonus 1 : Archive de son mariage avec Lucien Morisse

Le 8 avril 1961, Dalida et Lucien Morisse se disent enfin oui à la mairie du 16ème arrondissement de Paris. Fiancés depuis déjà 4 ans, celui qui est passé de directeur artistique à directeur général d’Europe n°1 aura été le grand amour de la vie de Dalida.

Bonus 2 : Archive jeu des gages 1977

En 1977, Dalida participe pour la deuxième fois au célèbre « jeu des gages » avec Jean-Michel Desjeunes. Si l’invité vedette ne veut pas répondre aux questions (souvent délicates) posées par des auditeurs, il a un gage. À nouveau, Dalida a vécu de grands moments !

Crédits Destins Extraordinaires est un podcast Europe 1 Incarnation : Pascal Praud avec la participation exceptionnelle d’Orlando Auteurs : Clara Leger et Julien Pichené Production : Clara Leger et Julien Pichené Réalisation et direction artistique : Sébastien Guidis Promotion et coordinatrice des partenariats : Marie Corpet Documentation : Sylvaine Denis, Laëtitia Casanova, Antoine Reclus

Une série de podcasts à écouter dans "Destins Extraordinaires", disponible sur le site, l’application Europe 1 et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.