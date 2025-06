Des acteurs de «Retour vers le futur» lancent un appel pour retrouver la guitare du film, perdue depuis 40 ans

A l'occasion des 40 ans de la sortie de "Retour vers le futur", l'équipe du film appelle à l'aide. La Gibson rouge électrique utilisée par Marty pour jouer "Johnny B. Goode" a disparu depuis 1985. Un instrument tout aussi culte que la scène du bal où elle apparait.

C'est une scène mythique du cinéma, celle où Marty McFly joue "un bon vieux rock, bien rétro" au bal de promo de ses parents dans le film Retour vers le futur. En mains, une Cherry Red Gibson ES-345 . Un modèle anachronique dans cette séquence se déroulant en 1955, étant donné que le modèle est né en 1959, mais qui n'a pas empêché à la scène de devenir culte et de faire naitre toute une génération de musiciens.

Mais 40 ans après la sortie du premier opus de Robert Zemeckis, l'équipe du film appelle les amoureux du film et de musique à l'aider à retrouver l'instrument perdu depuis 40 ans.

"Perdue dans le continuum espace-temps"

"Si vous ou une personne de votre connaissance a la moindre information qui pourrait nous aider à retrouver la guitare électrique Cherry Red Gibson ES-345 de Retour vers le futur, merci de cliquer sur le bouton ci-contre, de nous appeler ou de nous écrire pour partager les détails de votre histoire". Ce texte est le S.O.S lancé par l'équipe du film sur l'unique page du site Internet "Lost to the future".

Accolé à un visuel de la célèbre DeLorean, il accompagne un compte à rebours qui égrène les secondes avant la sortie du documentaire éponyme. Ce dernier, prévu pour octobre, reviendra sur l'impact du film ainsi que sur la quête de l'équipe du film pour retrouver la Gibson.

En parallèle, plusieurs acteurs du film comme Michael J.Fox (Marty McFly), Leah Thompson (Lorraine McFly), Christopher Lloyd (Doc Emmett Brown) ou encore Harry Waters Jr (l'un des musiciens du bal), ont appelé à l'aide dans une vidéo publiée sur la page YouTube de Gibson. Non sans humour, ils assurent que la guitare, "perdue quelque part dans le continuum espace-temps, ou dans le garage de quelqu'un de l'équipe", doit être retrouvée.

Un objet de référence pour une scène culte

La scène où Marty remplace le guitariste du groupe prévu pour le bal de promo de ses parents et interprète Johnny B. Goode, est culte. Non seulement pour son caractère drôle, lorsque le héros présente la chanson, pas encore parue en 1955, comme "un bon vieux rock bien rétro", mais aussi pour la performance de Michael J. Fox.

Grand amoureux de la musique, il s'est inspiré de ses idoles comme Jimi Hendrix, Pete Townshend ou encore Eddie Van Halen pour l'interpréter. "Je suis vraiment ravi de cette scène, car elle exprimait mon amour pour la guitare et tous les grands guitaristes" confiait l'acteur dans un communiqué.

De son côté, la Gibson est devenue un objet de référence dont la recherche ne date pas d'hier. Effectivement, le musicien et directeur d'expérience de la marque Mark Agnesi, a confié être sur ses traces depuis 16 ans. Plus qu'un simple instrument ou accessoire de plateau, elle fait partie de ces objets témoins et acteurs d'un succès, d'une époque et d'une histoire.

Ainsi, si vous la trouvez dans votre garage ou dans le future, n'hésitez pas à partager vos connaissances (ou "les numéros gagnants du loto pour les 25 ans à venir") sur le site Internet dédié.