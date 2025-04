«David Hockney 25», l'exposition sur le célèbre peintre anglais a débuté ce vendredi à la Fondation Louis Vuitton

L'exposition "David Hockney 25" a débuté cette semaine et c'est un événement car pour la première fois, la Fondation Louis Vuitton est entièrement dédiée à un artiste vivant. Une exposition fleuve consacrée aux 25 dernières années du travail du grand peintre anglais. Europe 1 est allé voir cette exposition.

"David Hockney 25". Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que l'exposition met en avant les 25 bouillonnantes dernières années de création de l'artiste peintre anglais. Les 11 galeries de la Fondation Louis Vuitton sont donc sans exception consacrées au Britannique qui a tout choisi, tout contrôlé, jusqu'à la peinture des murs.

"Rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas annuler le printemps"

Et sont exposés tous les formats, toutes ses inspirations : de son célèbre "A bigger splash", sa mythique éclaboussure de piscine surexposée célébrant une Californie ensoleillée et hédoniste, en passant par un hommage appuyé à la Normandie, où, façon tapisserie de Bayeux, Hockney redessine au feutre sa maison du pays d'Auge.

Fusains, peintures animées, portraits de fleurs sur IPad, crayons de couleurs, animations sur ordinateur, auto-portrait en acrylique, 50 tableaux à la peinture à huile qui une fois assemblée donnent une œuvre de 4 mètres sur 12. David Hockney ne s'interdit rien. Sur la façade de la Fondation Louis Vuitton, une phrase en néon en anglais est inscrite : "Do remember they can't cancel de spring", "Rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas annuler le printemps".

À 87 ans passés, le peintre ne se lasse pas de célébrer et figurer l'arrivée du printemps. L'exposition "David Hockney 25" commence donc ce vendredi à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 31 aoüt.