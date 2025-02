Château de Versailles : la salle du Parlement ouvre ses portes au public pour la première fois

Au Château de Versailles, la salle du Parlement, nichée dans l’aile sud du château, ouvre pour la première fois au public. Cette salle en hémicycle était le lieu des élections des présidents de la République avant l’instauration du suffrage universel, et demeure un haut lieu de la politique française depuis 1875.

Si les présidents n'y sont plus élus depuis le suffrage universel, la salle du Parlement accueille encore les députés et sénateurs à l’occasion de modifications de la Constitution, comme l’année dernière pour l’inscription de l’IVG.

Un haut lieu de la politique française depuis 1875

C’est un lieu emblématique de la politique française depuis sa construction en 1875. Face au perchoir de la salle du Congrès, le velours rouge qui recouvre les 1.500 sièges est resté intact depuis la fin du XIXe siècle.

"On a le président du Congrès qui se place en haut et l'orateur se met à l'étage en dessous", explique Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles. "Quand il y avait élection du président de la République, les sénateurs, les députés défilaient, ils mettaient leur bulletin dans l'urne avant la proclamation du président qui revenait dans la salle et qui était à ce moment-là applaudi."

Une salle entre République et monarchie, le soleil royal de Louis XIV est placé dans les coins du premier balcon, un contraste qui fascine les visiteurs, loin d'imaginer l'existence de ce lieu, invisible depuis l'extérieur du château. "La salle du Congrès est assez impressionnante et cela doit être encore plus impressionnant quand nous avons la réunion entre les sénateurs et les députés", estime un visiteur.

Un lieu chargé d'histoire et une pointe de nostalgie pour certains : "J'aurais bien voulu assister à ces anciens débats avec des députés, qui étaient des vrais orateurs." Des avis partagés par un grand nombre de visiteurs, heureux et surpris à la fois de découvrir l'histoire républicaine méconnue du château de Versailles.