«C'est un livre qui fait rayonner la France» : «Le Petit Prince» s'invite à l'Atelier des Lumières à Paris

À l'Atelier des Lumières à Paris, le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry prend vie dans une exposition immersive. Une immersion poétique qui permet de découvrir l’univers du célèbre livre, à travers ses personnages inoubliables et les citations philosophiques qui ont marqué des générations de lecteurs. L’occasion rêvée pour petits et grands de redécouvrir ce chef-d’œuvre intemporel.

Le renard, l’allumeur de réverbères, l’aviateur… Les personnages du Petit Prince continuent de bercer les enfances. Ils sont réunis dans une nouvelle exposition immersive à l’Atelier des Lumières, à Paris. L'occasion idéale de faire découvrir aux plus jeunes le livre aux 600 traductions, soit le livre le plus traduit après la Bible.

"Il se vend encore chaque année 5 millions d'exemplaires partout dans le monde"

"On ne voit bien qu'avec le cœur", "l'essentiel est invisible pour les yeux", "faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve"... Tout le monde a dans le cœur une citation de l'œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.

Elles s'affichent en grand pendant cette odyssée immersive, avec aussi les aquarelles de l'auteur. Plusieurs scènes immergent le téléspectateur au cœur du livre. Il est possible, par exemple, de se retrouver au cœur du désert après l'accident d'avion du narrateur. La magie de l'œuvre fonctionne comme au premier jour.

Quand on parle de chiffres, le Petit Prince, c'est quelque chose d'absolument pharaonique. "Il se vend encore chaque année 5 millions d'exemplaires partout dans le monde. Et donc, c'est un livre qui fait rayonner la France et la francophonie partout dans le monde. Tout simplement", explique fièrement Thomas Rivière, arrière petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry.

Regardez au-delà des apparences, l'importance de l'émerveillement promis, l'exposition fera beaucoup plus que vous dessinez un mouton. L'exposition est visible à l'Atelier des Lumières jusqu'au 6 juillet 2025.