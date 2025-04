«C’est formidable qu’on puisse venir voir ça» : l'ouverture de la bibliothèque secrète de l’Assemblée séduit les visiteurs

Article Suggestions

Trésor méconnu du palais Bourbon, la bibliothèque de l’Assemblée nationale rouvre ses portes après un an de restauration et, pour la première fois, les ouvre au grand public. Entre manuscrits historiques, peintures de Delacroix et 700.000 ouvrages, cette "Chapelle Sixtine" du savoir offre une plongée spectaculaire dans le patrimoine républicain.