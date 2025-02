«Biérologix», une bande dessinée haute en houblon

Quelle est l'histoire de la bière ? Comment la déguster ? Si vous vous posez des questions sur le plus vieux breuvage de l'humanité, la bande dessinée "Biérologix" a la réponse ! Éditée aux éditions Dunod Graphic, ses auteurs François Bachelot et Vincent Burgeon vous plongent dans une épopée haute en houblon.

Blondes, noires, ambrées ou blanches, les bières sont multicolores et ne cessent de se réinventer. Considérée comme la boisson la plus ancienne de l'humanité, la bande dessinée Biérologix vous fait découvrir tous les secrets de ce breuvage qui fait toujours plus d'adeptes. Parue chez Dunod Graphic, elle est signée François Bachelot et Vincent Burgeon, les mêmes auteurs qu'"Oenologix".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Histoire, conseils et secrets

Grâce à une histoire prétexte, la BD Biérologix vous propose en dessin la dégustation houblonnée de la plus ancienne des boissons : la bière. Elle aurait été consommée pour la première fois il y a plus de 10.000 ans, si on en croit une poterie chinoise datant du Néolithique.

Longtemps conservée par les Gaulois dans des tonneaux en bois, ce fut durant des siècles une boisson plutôt plate, présentant peu de bulles. Mais grâce à la révolution industrielle et la création des fûts en inox, la bière devient effervescente.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

>> A DÉCOUVRIR - Aux origines de la bière IPA

Histoire, physique, chimie, géographie, goût et couleur, l'univers de la bière est infini et nos questions également. Mais la BD vous prodigue des conseils pratiques pour mieux la déguster. Vous apprendrez par exemple, si vous ne le savez pas déjà, qu'il faut toujours rincer son verre à l'eau froide avant de se servir, ou encore qu'il faut incliner son verre à 45 degrés pour obtenir une belle mousse.

Mais alors, est-ce que les moines ont le droit de faire des bières trappistes sans alcool ? Comment mesurer son amertume ? Est-ce que les bières ont des cépages différents au même titre que le vin ? Ou encore quels sont les secrets de la Stout, cette bière brune réputée sur les terres irlandaises ? Avec Biérologix votre curiosité sera forcément satisfaite !