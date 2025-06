ARCHIVES - «C'était un privilège» : quand Serge Gainsbourg composait, en direct, sous les yeux de Philippe Labro

Philippe Labro, décédé ce mercredi à l'âge de 88 ans, nourrissait une amitié sincère avec Serge Gainsbourg. Au point que ce dernier lui avait confié l'écriture d'un album pour Jane Birkin avant de composer, devant lui, les chansons. Un "privilège" que le journaliste, écrivain et parolier, racontait avec émotion en 2020 sur Europe 1.

Il en parle comme "l'un des grands moments de [son] existence". Philippe Labro, journaliste, écrivain, mais aussi réalisateur et parolier, avait raconté, dans son autobiographie J'irai nager dans plus de rivières, son amitié avec Serge Gainsbourg et le lien de confiance qui s'était tissé entre eux.

"Vous voyez le génie au travail"

Décédé ce mercredi à l'âge de 88 ans, Philippe Labro avait raconté en 2020 dans "Europe 1 midi" le jour où Serge Gainsbourg lui avait confié l'écriture des paroles d'un album destiné à Jane Birkin. "Un jour, il me dit qu'il est très occupé par son prochain film, et qu'il a un disque à faire pour Jane (Birkin). Il me dit : 'voilà des titres, tu fais les paroles'".

Philippe Labro s'exécute et écrit une dizaine de chansons. "Et une nuit, je l'ai vu prendre chaque feuillet, le mettre sur son piano, s'asseoir, allumer une cigarette, évidemment un verre pas rempli d'eau à côté de lui et se mettre à composer en direct pendant toute la nuit chanson après chanson. J'assistais à quelqu'un en train de créer une chanson, de l'inventer, de faire rentrer mes mots dans son corset musical. Et c'était un privilège. Vous voyez le génie au travail. Pour moi, Serge avait du génie, et ce n'est pas un mot que j'emploie souvent", conclut-il.