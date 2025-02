«Apple Cider Vinegar» : que devient l’arnaqueuse Belle Gibson depuis qu’elle a été démasquée ?

Disponible sur Netflix depuis le 6 février, la série "Apple Cider Vinegar" raconte l'histoire de Belle Gibson, une influenceuse australienne qui a fait croire au monde entier qu'elle avait guéri d'une tumeur au cerveau grâce à une alimentation saine et des méthodes holistiques. Démasquée en 2015, que devient-elle depuis ?

C'est l'histoire d'une arnaque hors normes et particulièrement dangereuse. À la fin des années 2000, Belle Gibson, une jeune Australienne de 18 ans, fait croire à ses abonnés Instagram qu’elle souffre d’une tumeur au cerveau et qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre.

Un business se nourrissant du désespoir des malades

Quatre ans plus tard, l’influenceuse, toujours en pleine forme, annonce avoir miraculeusement guéri grâce à son mode de vie sain, qu’elle promeut alors sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes réellement malades la contactent alors pour lui demander des détails sur ses méthodes holistiques dans l'espoir de guérir naturellement, sans avoir recours à de lourds traitements comme la chimiothérapie. Sentant le bon filon, Belle Gibson lance alors The Whole Pantry, une application recensant toutes ses recettes saines, puis trouve un éditeur pour publier un livre, qui se vend à près de 300.000 exemplaires.

Parallèlement à cette supercherie, l'arnaqueuse se présente comme une philanthrope et ouvre des cagnottes pour des associations caritatives venant en aide à des malades... qui ne verront jamais la couleur de cet argent. Disponible sur Netflix depuis le 6 février, la série Netflix Apple Cider Vinegar raconte l'histoire de cette fraude effrayante, en montrant le quotidien de Belle Gibson incarnée par Kaitlyn Dever, avant, pendant et après sa supercherie.

Démasquée en 2015 par des journalistes australiens, la jeune femme reconnaît finalement son mensonge dans les colonnes de The Australian Women’s Weekly. "Je ne veux pas qu’on me pardonne. Je pense simplement que s’exprimer était la chose responsable à faire. Par-dessus tout, j’aimerais que les gens se disent : 'Ok, elle est humaine'", déclare-t-elle. Mais que devient-elle depuis l'explosion du scandale ? Et que fait-elle aujourd'hui ?

Poursuivie par la justice australienne pour "fausses déclarations concernant son état de santé" et "promesses de dons", Belle Gibson a été condamnée en 2017 à payer une amende de 410.000 dollars -soit environ 275.000 euros- qu'elle n'a toujours pas payée... Malgré plusieurs avertissements et des menaces d'emprisonnement, Belle Gibson ne s'est jamais acquittée de cette somme. Convoquée au tribunal à deux reprises en 2020, la jeune femme a affirmé qu'elle n'avait tout simplement plus d'argent. Pourtant, entre 2017 et 2019, l’ancienne influenceuse a dépensé pas moins de 90.000 dollars -environ 55.000 euros- en voyages, vêtements et cosmétiques, rapporte The Guardian.

Sa maison a été perquisitionnée à deux reprises, une fois en janvier 2020 et une autre en mai 2021, pour récupérer les 500.000 dollars qu'elle devait désormais à l'administration, soit 100.000 de plus que l'amende initiale, à cause des pénalités. Selon Women’s Weekly, la Cour fédérale a abandonné l'affaire Gibson en 2021.

Hormis ses deux apparitions au tribunal en 2019, Belle Gibson a totalement disparu des radars depuis que son mensonge a été dévoilé. Elle a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et son livre n'est plus commercialisé. En 2020, l'Australienne est apparue dans une mystérieuse vidéo dans laquelle elle affirme, un foulard sur la tête, avoir été adoptée par la communauté oromo d'Éthiopie, à Melbourne, et se fait appeler "Sabontu". Mais le chef de ce groupe tribal a rapidement démenti ses déclarations, assurant qu'elle ne faisait en aucun cas partie de sa communauté.

Côté vie privée, Belle Gibson se serait séparée de son compagnon Clive Rothwell en novembre 2023, après plus de dix ans de vie commune. La série Apple Cider Vinegar revient d’ailleurs sur leur relation et montre comment Clive est vite devenu une figure paternelle pour Oliver, le fils unique de Belle, né d’une précédente relation. Clive a toujours soutenu l'arnaqueuse, même après la révélation de son énorme mensonge. Selon ABC, il a financé son train de vie, en payant son loyer, ses factures et ses voyages jusqu'à leur rupture. Il aurait depuis refait sa vie avec une autre femme.