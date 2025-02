«Apple Cider Vinegar» : Milla Blake existe-t-elle dans la vraie vie ?

Disponible sur Netflix depuis le 6 février, "Apple Cider Vinegar" retrace le parcours de l'influenceuse mythomane Belle Gibson, qui a fait croire au monde entier qu'elle était atteinte d'un cancer. La série met également en scène Milla Blake, une autre jeune femme réellement malade. Cette dernière existe-t-elle également dans la vraie vie ?

Son histoire est aussi fascinante qu'effrayante. À la fin des années 2000, Belle Gibson, une jeune Australienne de 18 ans annonce à ses abonnés Instagram qu'elle souffre d'un cancer du cerveau et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Déchirant, son message attire l'attention de milliers de personnes, qui s'abonnent à son compte pour la soutenir et suivre son combat contre la maladie.

Quatre ans plus tard, un miracle se produit : Belle Gibson est en rémission. Dans une vidéo, la jeune femme affirme avoir guéri sans chimiothérapie mais uniquement grâce à des méthodes holistiques et une alimentation saine. Sauf qu'elle n'a jamais été malade... De ce mensonge naît une énorme escroquerie, avec la création d'une application et un livre de recettes qui vont lui rapporter des millions.

Milla Blake, un personnage inspiré de Jessica Ainscough

Disponible sur Netflix depuis le 6 février, la série Apple Cider Vinegar retrace le parcours de la mythomane pour mieux comprendre ses motivations. Dès les premiers épisodes, le personnage de Belle s'intéresse via les réseaux sociaux à l'histoire de Milla Blake, une influenceuse atteinte d'un cancer rare des tissus. Les médecins lui présentent un seul et unique moyen de guérison : l'amputation de son bras. La jeune femme d'une vingtaine d'années refuse et va dans un centre holisitique prônant des méthodes naturelles, comme la consommation de jus, pour combattre la maladie. Cette histoire est-elle réelle, au même titre que celle de Belle Gibson ? Milla Blake existe-t-elle elle aussi dans la vraie vie ? Non, assure la créatrice de la série Samantha Strauss dans une interview à Tudum. "Je dirais que Milla est un portrait des influenceuses de l’époque", assure-t-elle. "Elle est quelqu'un qui essaie désespérément de sauver sa propre vie et qui, pour cette raison, devient aveugle à la vérité". Samantha Strauss reconnaît néanmoins s'être "en partie inspirée" du parcours d'une vraie jeune femme, Jessica Ainscough, pour écrire le personnage de Milla, incarnée par Alycia Debnam-Carey dans la série.

Ex-rédactrice en chef d’un magazine australien Dolly, Jessica Ainscough a été diagnostiquée d'un sarcome épithélioïde en 2008. Alors que les médecins lui préconisaient l'amputation du bras, la jeune femme s'est tournée vers des méthodes naturelles pour guérir, et a suivi la thérapie Gerson, une méthode controversée visant à détoxifier l'organisme et à renforcer le système immunitaire avec une consommation massive de jus et des lavements au café.

Comme Milla, Jessica Ainscough racontait son combat contre la maladie sur son blog intitulé The Wellness Warrior (ndlr : la guerrière du bien-être). Autre similitude avec le personnage de la série : l'Australienne a perdu sa mère d'un cancer du sein, en 2013, pendant sa convalescence. Elle aussi avait suivi la méthode Gerson. Jessica Ainscough est finalement décédée de son sarcome deux ans après elle, en 2015. Belle Gibson était présente à ses obsèques. Les deux jeunes femmes se connaissaient via les réseaux sociaux et se seraient rencontrées lors d'une conférence à Melbourne. Avant sa disparition, Jessica Ainscough allait épouser son compagnon Tallon Pamenter, le personnage d'Arlo dans Apple Cider Vinegar.