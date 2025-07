70 ans de Barclay : l'histoire d'un label français mythique

La maison de disques Barclay fête ses 70 ans. Un label mythique qui a produit des artistes comme Jacques Brel, Charles Aznavour, Dalida mais aussi Michel Sardou et Carla Bruni. Pour l'occasion, un concert anniversaire a eu lieu mercredi soir dans les salons de l'Hôtel de ville de Paris.

Pour fêter ses 70 ans, la maison de disques Barclay a organisé un concert anniversaire mercredi soir dans les salons de l'Hôtel de ville de Paris. Eddie Barclay a commencé pianiste de bar, en alternance avec Louis de Funès. L’empereur du microsillon, Eddie Barclay recrutait les talents et Lucien Morisse les diffusait sur Europe 1 tandis que Bruno Coquatrix les faisaient chanter sur la scène de L'Olympia.

Une compilation collector

Le label Barclay swingue toujours et d'ailleurs une compilation collector vient de sortir pour cet anniversaire. On pourra y entendre les voix de Bernard Lavilliers - son premier vinyle dans la maison de disque date de 1976 - mais aussi celle d'Eddy Mitchell, d'Alain Bashung ou encore de Carla Bruni.

"Eddie Barclay est complètement mythique. Il fait partie vraiment de ces personnages, de ces seigneurs. Je n'ai jamais rencontré Eddie Barclay en tant que chanteuse mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer comme ça dans la vie courante. Et j'ai eu le plaisir de passer une merveilleuse soirée avec Quincy Jones. Et donc, on a parlé parce que lui, il était passionné par cette création qui portait son nom", raconte Carla Bruni au micro d'Europe 1.

Disparu il y a 20 ans, Eddie Barclay aurait très certainement fêter ses 70 ans de label dignement, en blanc.