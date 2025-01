Gaza : l'Egypte dément un entretien téléphonique entre Sissi et Trump

Ce mardi l'Egypte a réfuté toutes rumeurs faisant référence à un quelconque entretient entre Donal Trump et son président Abdel Fattah al-Sissi sur la situation à Gaza, selon le Service d'information.

L'Egypte a démenti mardi des informations faisant état d'un entretien téléphonique sur la situation dans la bande de Gaza entre le président Abdel Fattah al-Sissi et son homologue américain Donald Trump. "Une source de haut niveau dément des informations de presse faisant état d'un entretien téléphonique entre les présidents Sissi et Trump", a indiqué le Service d'information de l'Etat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le président américain avait évoqué samedi l'idée d'un plan visant à "faire le ménage" dans la bande de Gaza, dévastée par 15 mois de guerre. Il a dit vouloir envoyer les habitants du territoire palestinien vers l'Egypte et la Jordanie pour obtenir la paix, déclenchant une volée de dénonciations dans le monde arabe.

À lire aussi Les Palestiniens déplacés commencent à revenir dans le nord de Gaza

"Un site de démolition"

Donald Trump a comparé la bande de Gaza à un "site de démolition" et a dit avoir parlé de la situation au roi Abdallah II de Jordanie, ajoutant qu'il allait faire de même dimanche avec le président égyptien. Depuis ces déclarations du président américain, aucune annonce officielle sur un entretien entre les deux dirigeants n'a été faite par Washington ou Le Caire, alors que des médias ont rapporté lundi un appel téléphonique entre MM. Trump et Sissi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'espère qu'ils en prendront. On les a beaucoup aidés et je suis sûr qu'il nous aidera", a indiqué M. Trump à propos du chef de l'Etat égyptien. "C'est un ami. Il vit dans une partie très difficile du monde pour être honnête. Mais je pense qu'il le fera et je pense que le roi de Jordanie le fera aussi", a-t-il dit.