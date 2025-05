Vénissieux : une infirmière agressée par un dealer en pleine tournée

Une infirmière libérale a été violemment agressée lors d’une tournée à Vénissieux (Rhône) par un homme alcoolisé, connu des services de police. Le suspect a également frappé un témoin avant d’être maîtrisé par la police grâce à l'aide d'un taser. Selon un syndicat, 40 % des infirmiers ont déjà subi des violences.

Une infirmière agressée par un dealer dans la banlieue de Lyon (Rhône). Elle était en pleine tournée dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, zone sensible du sud-est de Lyon, connue pour ses tensions liées au trafic de drogue. Alors qu'elle se rendait chez son patient, elle a été très violemment prise à partie.

Vers 8h du matin, une infirmière libérale en visite à domicile est interceptée dans un immeuble par un homme qui tente de lui interdire l'accès. Alcoolisé, cet individu est connu des services de police, notamment pour avoir occupé à plusieurs reprises des halls d'immeubles. Il est suspecté d'être guetteur dans ce quartier sensible.

L'infirmière décide malgré tout de poursuivre sa tournée, mais à sa sortie, l'homme l'attend et la frappe violemment. Un témoin intervient, mais reçoit à son tour un coup de tête de l'agresseur. Le suspect est rapidement interpellé par les policiers, mais ils se rebellent, les obligeant à recourir au pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.

Ces violences touchent les infirmiers depuis de nombreuses années, rappelle Simon Boley, président du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux dans le Rhône. "C'est vraiment dans toute la France que ce soit dans les milieux hospitaliers ou en libéral. Et en libéral, on peut autant retrouver des violences à la campagne que dans des milieux un petit peu plus sensibles", selon lui.

40% des infirmiers déclarent avoir déjà subi des violences au cours de leur carrière, insiste Simon Boley, soit presque un infirmier sur deux.