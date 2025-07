Vendin-le-Vieil : comment se comportent les détenus dans cette prison ultra-sécurisée ?

La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a commencé à se remplir de narcotrafiquants depuis le début de la semaine. 12 détenus particulièrement surveillés sont arrivés ce jeudi en provenance de Nantes, Rennes et Condé-sur-Sarthe. Mais comment se passe leur quotidien et notamment avec les surveillants ?

"Ils sont doux comme des agneaux, très polis et très serviables, entre guillemets". Ce sont les mots de David Lacroix, délégué syndical Force ouvrière pénitentiaire, à l'égard des narcotrafiquants arrivés récemment dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil.

"Il faut que nos gestes soient sûrs"

"On est en phase d'observation, un round d'observation mutuelle. Il faut que nos gestes soient sûrs, ne pas montrer d'hésitation et de balbutiement. On sait très bien que ce genre de détenus, ils vont exploiter la moindre faille". D'où l'importance d'être à trois pour chaque ouverture de cellule, insiste-t-il.

Un point de crispation possible : les fouilles intégrales après tout contact avec l'extérieur : "On a commencé les premières fouilles au corps suite aux consultations médicales. Il n'y a pas eu d'accident. On va surtout surveiller l'évolution des comportements quand ils seront en groupe et quand ils évolueront avec les autres détenus".

Qui va mener les débats en promenade, par exemple, se demande-t-il ? Comment vont-ils interagir et communiquer entre eux dans cette prison ultra-sécurisée qui monte en régime ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans les prochaines semaines et mois.