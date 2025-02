Trafic de stupéfiants à Lyon : une condamnation et six mises en examen

Une personne majeure a été condamnée à dix mois de prison avec sursis et six autres personnes, dont deux mineurs, ont été mises en examen après le démantèlement d'un important point de deal près de Lyon.

Ces mis en cause ont été présentés à un juge vendredi après un vaste coup de filet qui avait permis l'interpellation de dix personnes au total, mardi dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne, près de Lyon. Les forces de l'ordre avaient alors saisi 13.000 euros et de la drogue, dont 665 grammes de cocaïne, selon le parquet de Lyon.

Quatre personnes majeures ont été poursuivies pour trafic de stupéfiants, dont deux également mises en examen pour participation à une association de malfaiteurs, a précisé le parquet dans un communiqué.

Une personne directement condamnée

Ces quatre personnes ont été placées en détention provisoire dans l'attente de l'audience de jugement fixée au 28 mars. Une autre a été directement condamnée à dix mois de prison avec sursis, pour trafic de stupéfiants, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En outre, deux mineurs ont été mis en examen. Le premier, poursuivi pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement devant le tribunal pour enfants, à une date non encore déterminée. Le second mineur a été poursuivi pour trafic de stupéfiants et placé sous contrôle judiciaire, assorti d'une interdiction de paraître à Villeurbanne, jusqu'à l'audience de jugement.

Deuxième démantèlement de ce point de deal

Il s'agit du deuxième démantèlement de ce point de deal, situé au pied d'un immeuble à quelques mètres d'un arrêt de tramway, en un peu plus d'un an. Le quartier du Tonkin est l'un des cinq "territoires ciblés" par la police nationale dans le plan d'action départemental "de restauration de la sécurité du quotidien", présenté vendredi par les autorités du Rhône.

Le Tonkin génère la majorité du trafic de stupéfiants de Villeurbanne, ville de 160.000 habitants qui comptait 23 points de deal au total à l'automne, selon la police.

Fin novembre, après de multiples demandes de la population, une nouvelle brigade policière de terrain (BST) y a été placée. En deux mois, cette BST a réalisé 225 interpellations, qui ont donné lieu à 76 présentations à un juge, selon la préfecture. Au total dans le département du Rhône, 139 points de deal ont été comptabilisés, contre 159 en 2023.