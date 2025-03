Trafic de cocaïne depuis la Guyane : le parquet de Créteil requiert jusqu'à 10 ans de prison ferme contre des policiers

Une vingtaine de personnes ont comparu lundi 3 mars au tribunal correctionnel de Créteil dont 11 policiers, accusés d'être impliqué dans un trafic de cocaïne de la Guyane française jusqu'à la métropole, d'une ampleur "inédite". 10 ans de prison ferme et des amendes allant jusqu'à 70.00 euros ont été requis contre leur personne, du fait de leur rôle supposé "crucial" dans l'affaire.

Le parquet de Créteil (Val-de-Marne) a requis lundi des peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme contre 11 policiers adjoints jugés pour leur implication dans un trafic de cocaïne depuis l'aéroport de Cayenne vers l'Hexagone.

Un trafic "d'une ampleur inédite" et le rôle "crucial" des policiers mis en cause

Au total, 20 personnes comparaissent depuis lundi dernier devant le tribunal correctionnel. Outre les agents de police, des "mules", un recruteur et un "récupérateur" de la cocaïne à l'aéroport d'Orly font notamment partie des prévenus.

La procureure a également demandé des amendes s'élevant jusqu'à 70.000 euros, des interdictions de séjour aux aéroports de Roissy, d'Orly et de Cayenne ainsi que des interdictions définitives d'exercer une fonction publique.

Décrivant un trafic d'une "ampleur inédite", le ministère public est longuement revenu sur le rôle crucial des policiers aux frontières dans cette "filière". "Ils ont gravement porté atteinte à l'honneur de l'institution policière", a lancé la procureure aux prévenus, dont quatorze sont en détention provisoire.

"Ils ont utilisé leurs uniformes et leurs connaissances dans le cadre de leurs fonctions pour détourner les systèmes de contrôle et s'assurer des profits maximaux avec le minimum de risques", a-t-elle ajouté. Les faits jugés, qui ont fait l'objet de deux informations judiciaires ouvertes en décembre 2022 et janvier 2023 par le parquet de Créteil, s'étalent de mars 2022 à juin 2023.

Des "mules" étaient chargées de récupérer dans les sous-plafonds des sanitaires de l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne de la cocaïne dissimulée dans des cubitainers de rhum.

Les policiers auraient "introduit le trafic à l'aéroport dont ils devaient assurer les contrôles"

Ces récipients, où la drogue était diluée dans du liquide, étaient remplacés par des cubis normaux achetés à la boutique hors taxes de l'aéroport. Les produits stupéfiants pouvaient aussi être cachés dans des couches, des valises à double-fond, voire dans les sous-vêtements des "mules".

Les policiers mis en cause s'assuraient que des pastilles de couleur dispensant des contrôles avant l'embarquement soient apposées sur le passeport des "mules". En requérant 10 ans de prison contre deux policiers, soit le maximum prévu par la loi pour les infractions jugées, le parquet a voulu que "la gravité exceptionnelle" des faits soit reconnue.

"On ne leur reproche pas seulement d'avoir fermé les yeux ou d'avoir participé ponctuellement au trafic, mais de l'avoir introduit à l'aéroport où ils devaient assurer les règles de contrôle", a lancé la procureure.

Les enquêteurs ont pu remonter la piste du réseau après la découverte de cocaïne transportée par des "mules" lors de contrôles douaniers à Orly. Un vaste coup de filet à Cayenne et Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) entre le 27 et le 29 juin 2023 a permis l'interpellation de treize des mis en cause.

Dix kilos de cocaïne et près de 60.000 euros en espèces ont alors été saisis, selon le parquet de Créteil. La décision pourrait être rendue vendredi ou être mise en délibéré.