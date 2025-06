Tabac : plus de 37 tonnes destinées au marché noir français saisies

Article Suggestions

Lors de l'opération Colbert III, qui s'est déroulée du 4 au 11 juin et coordonnée par les services des douanes et la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (Micaf), plus de 37 tonnes de tabac destiné ou vendu au marché noir français ont été saisies. Au total, 14.000 agents ont été mobilisés, dont quelque 7.000 douaniers et 2.850 policiers.