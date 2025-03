«Suicide forcé» d'une femme : son ex-compagnon condamné en appel à la peine maximale

Article Suggestions

La cour d'appel de Besançon a condamné ce jeudi un homme à six ans et six mois d'emprisonnement pour avoir harcelé et poussé au suicide son ex-compagne. La cour a retenu l'altération de son discernement et l'a condamné à la peine maximale encourue. Le condamné avait déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.