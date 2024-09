SONDAGE - Pour 80% des Français, la justice est trop laxiste

Éric Comyn, Kamilya... Cette rentrée est marquée par deux affaires, deux drames sur la route qui reposent la question du laxisme de la justice française dans le débat public. Et pour 80% des personnes interrogées dans notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, c'est bel et bien le cas. Un chiffre stable par rapport au dernier pointage, en octobre 2022, où 81% des sondés avaient répondu par l'affirmative.

Une question qui met d'accord une très large majorité de la société...

Dans le détail, 78% des hommes pensent que la justice est laxiste, contre 82% des femmes. Un constat qui se retrouve majoritairement dans toutes les classes d'âge. Ainsi, les moins de 35 ans sont 79% à le penser, tout comme les 35-49 ans, tandis que les 50 ans et plus pointent à 81%. À noter que c'est chez les 50-64 ans que ce sentiment est le plus partagé, à 84%, contre 16% qui ne le pensent pas. Ces chiffres, il est également possible de les retrouver dans des proportions similaires chez les CSP- (84%), les CSP+ (77%) ou les inactifs (80%).

... à gauche comme à droite

Et si l'on se penche sur les opinions politiques, à gauche comme à droite, les sondés pensent majoritairement que la justice est laxiste (61% pour les premiers, 88% pour les seconds). Et cela varie peu dans les franges des grands groupes politiques. Les électeurs de la France insoumise dressent ce constat à 62%, quand il est de 61% pour les sympathisants du PS et 58% pour ceux qui glissent un bulletin EELV dans l'urne.

Idem à droite, où le Rassemblement national est à 95% à répondre par l'affirmative, tandis que Les Républicains le sont à 96%. C'est d'ailleurs la catégorie avec le score le plus élevé de ce sondage. Quant aux électeurs du camp présidentiel, ils sont 78% à trouver que la justice du pays est laxiste.

* Sondage réalisé les 3 et 4 septembre. Echantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.