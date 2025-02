Soins du visage et danse country pour les détenus : un syndicaliste compare la prison de Seysses à un «centre de vacances»

Interrogé dans l'émission "Europe 1 Soir Week-end" ce dimanche, Jérôme Combelles, secrétaire du syndicat pénitentiaire FO à Seysses, près de Toulouse, a dénoncé la proposition de soins du visage et de massages gratuits pour les détenus le jour de la Saint-Valentin.

Les surveillants de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses sont indignés. Pour le jour de la Saint-Valentin, l'établissement a proposé gratuitement aux détenus des soins du visage et des massages. Des cours de danse country ont été dispensés la semaine précédente, et des cours de yoga sont également envisagés. "Pour le personnel, non, on ne nous propose pas, on dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut travailler plus", soupire Jérôme Combelles, secrétaire du syndicat pénitentiaire FO, interrogé dans l'émission Europe 1 Soir Week-end. "Ce n'est plus une prison. Ça pourrait être catalogué comme un centre de vacances", dénonce-t-il sur Europe 1.