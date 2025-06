Quatre personnes mises en examen dans l'enquête sur un projet d'action contre le salon du Bourget

Le parquet de Paris a indiqué, ce lundi, que quatre personnes ont été mises en examen dimanche, dont trois pour association de malfaiteurs, dans l'enquête sur un projet d'action contre le salon aéronautique du Bourget.

Quatre personnes ont été mises en examen dimanche, dont trois pour association de malfaiteurs, dans l'enquête sur un projet d'action contre le salon aéronautique du Bourget, a indiqué lundi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. "Trois personnes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs" et une autre "pour détention de munitions de catégories B et C, six boîtes de cartouches ayant été découvertes à son domicile", a indiqué le parquet.

Cette dernière a également été placée sous le statut de témoin assisté pour association de malfaiteurs, a-t-on ajouté. Toutes ont été placées sous contrôle judiciaire "avec interdiction de détenir ou porter une arme et pour deux d'entre elles interdiction de se rendre dans les aéroports" et "de participer à une manifestation", selon le parquet. Ce dernier a précisé avoir ouvert dimanche une information judiciaire pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'entrave à la circulation d'un aéronef".

Six personnes avaient été interpellées vendredi et une samedi. L'une d'elles a été placée sous statut de témoin assisté. Et deux autres "ont été laissées libres sans suite judiciaire à l'issue de leur garde à vue", a précisé le parquet. Une enquête, confiée à la brigade criminelle, avait été ouverte après "un signalement émanant de la préfecture de police faisant état de regroupements de plusieurs collectifs dans le but de perturber la tenue du salon du Bourget", a relaté le parquet.

"Une bonbonne d'hélium et près de 200 ballons"

"Des surveillances ont confirmé des regroupements des personnes suspectées, et la présence d'une bonbonne de gaz de grande taille", a-t-il ajouté. "Une bonbonne d'hélium et près de 200 ballons" ont été retrouvés lors de perquisitions. La dernière interpellation a eu lieu samedi dans le village "anti-guerre", près de la Bourse du Travail à Bobigny (Seine-Saint-Denis), selon un porte-parole d'Urgence Palestine. "Nous étions (...) en train de nous préparer pour la manifestation, la BRAV-M est entrée et nous a assiégés, ils ont perquisitionné pour prendre des ballons, des banderoles", a déclaré ce porte-parole, avant le départ samedi d'une manifestation "contre l'économie de guerre" et "le business de la mort".

"On est dans la continuité de l'intimidation que nous subissons. Nous avons la menace d'une dissolution qui plane sur notre tête", a-t-il ajouté. Une manifestation a réuni samedi "plus de 4.000" personnes, selon les organisateurs, 1.400 selon la préfecture de police. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) s'est tenu jusqu'à dimanche au Bourget.