Projet d’attentats au nom de l’EI : un adolescent arrêté par la DGSI dans la Sarthe, annonce Retailleau

Une jeune homme de 17 ans, qui projetait des "attentats contre des lieux de culte notamment des synagogues, des sex-shops et des événements festifs" au nom du groupe Etat islamique, a été interpellé vendredi dans la Sarthe, a annoncé dimanche Bruno Retailleau.

Le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait sur LCI, a ajouté que le jeune homme avait été interpellé par des enquêteurs de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) et que le parquet national antiterroriste (Pnat) était saisi.

"La DGSI a repéré son activité", annonce Retailleau

"Heureusement, la DGSI a repéré son activité. Il n'était pas au point de commettre un attentat, mais il était en train de se préparer", a ajouté Bruno Retailleau.

Ajoutant que le suspect a fait allégeance à l'EI, une organisation jihadiste sunnite, le ministre a aussi souligné qu'il y avait actuellement un rapprochement entre les "sunnites et les chiites", ennemis jusqu'à présent.

Le ministre et président de LR a fait état d'un "courrier" qu'aurait adressé "le numéro deux par intérim" des Frères musulmans, un mouvement sunnite, au guide iranien Ali Khamenei pour lui "dire que désormais, il le soutiendrait" si chiites et sunnites voulaient former "une même communauté musulmane".