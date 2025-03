Procès Le Scouarnec : face à la cour, l'ex-chirurgien utilise sa casquette de médecin pour se dédouaner

À Vannes, devant la cour criminelle du Morbihan, le procès de Joël Le Scouarnec, l'ancien chirurgien accusé de viols et d'agressions sexuelles sur 299 patients, se poursuit. S'il reconnaît la majeure partie des faits, il se cache parfois derrière sa blouse de médecin.

Devant la cour criminelle du Morbihan, le procès de Joël Le Scouarnec se tient toujours depuis quatre semaines. L'ancien chirurgien, accusé de viol sur 299 victimes, reconnaît parfois ses actes et demande pardon. Néanmoins, il se cache derrière sa blouse blanche pour expliquer l'injustifiable.

Une stratégie de défense inquiétante

"Monsieur Le Scouarnec, que signifie le mot tripoter ?", demande la cour. "Je ne suis pas un dictionnaire", rétorque l'accusé. Une riposte aussi désinvolte que déconcertante face à la cour, visiblement démunie, quand tout à coup, l'ex-chirurgien refuse d'admettre une de ses agressions pédophiles sur une victime dont il racontait lui-même avoir tripoté les parties génitales.

Mais à grand renfort de barbarisme, l'ex-chirurgien soutient qu'il procédait à un geste médical. Interrogé par Europe 1, Maître Boyer, avocat des parties civiles, estime que cette stratégie de défense est inquiétante.

"Monsieur Le Scouarnec cherche à amener la cour sur son terrain, c'est-à-dire ses compétences. Il commence à contester en disant 'ce geste est de la médecine et lorsque je pratiquais la médecine, il n'y avait pas de pédophile en moi'. Si c'est de la mauvaise foi, il a conscience de ça et ce serait une défense construite, mais ça veut dire qu'il a déjà avancé. S'il est réellement sincère dans ses paroles et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, ça veut dire que Monsieur Le Scouarnec est encore extrêmement dangereux",estime Maître Boyer.

Surnommé 'Dr Jekyll and Mr Hyde' par son propre fils, l'ex-chirurgien pourrait donc se montrer imprévisible encore pendant les trois mois du procès.