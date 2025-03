Prisons de haute sécurité : un calendrier serré pour aménager les lieux et accueillir les 200 plus grands narcotrafiquants du pays

Deux prisons, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, vont accueillir les 200 plus grands narcotrafiquants du pays. Ces établissements seront renforcés en sécurité avec des travaux et des mesures strictes. Les détenus seront isolés, surveillés de près et soumis à des règles draconiennes pour limiter tout risque.