Prison avec sursis requise contre l'influenceuse Rym Renom pour pratiques commerciales trompeuses

Ce mardi, le parquet de Versailles a requis une peine de cinq mois de prison avec sursis et une amende de 25.000 euros contre l'influenceuse Rym Renom, jugée devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses sur Instagram.

La jeune femme, qui compte près de deux millions d'abonnés sur le réseau social de partage de photos et de vidéos, est poursuivie pour avoir fait la promotion, entre mai et novembre 2022 dans les Yvelines, de divers produits (lunettes, chaussures, vêtements pour enfants, thé...) en omettant de mentionner explicitement qu'elle était rémunérée pour ses services.

Elle a également comparu pour avoir publié sur Instagram des stories vantant les mérites d'injections sous cutané alors que ces pratiques chirurgicales n'étaient pas réalisées par un médecin ou un infirmier. Rym Renom, qui réside à Bali (Indonésie), avait été condamnée en son absence à un an de prison ferme en février dans ce dossier. Un mandat d'arrêt avait alors été émis à son encontre. L'influenceuse de 34 ans, qui assure ne pas avoir été informée de la tenue du procès, avait contesté le jugement.

L'influenceuse a reconnu qu'elle aurait dû "mieux (s')informer"

Elle a été arrêtée en mai, à la descente d'un vol à l'aéroport de Roissy, avant d'être placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français dans l'attente de son nouveau procès. Vêtue d'une veste blanche, d'un jean et d'escarpins, Rym Renom a soutenu à l'audience que ses abonnés étaient en mesure de faire la distinction entre ses publications relevant de sa vie privée et celles à caractère commercial, notamment grâce à la présence de codes promotionnels.

Un avis loin d'être partagé par les directions de la protection des populations (DDPP) et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui ont mené l'enquête ayant conduit aux poursuites pénales. Concernant les injections, l'influenceuse a reconnu qu'elle aurait dû "mieux (s')informer" et "faire plus attention", mais a contesté toute volonté de tromperie.

Son avocate, Me Margaux Mathieu, a plaidé la relaxe, rappelant que sa cliente avait déjà écopé d'une sanction administrative qu'elle a dû publier sur son compte Instagram. Le conseil a également soutenu que Rym Renom avait "corrigé son comportement" après avoir été sanctionnée. Pour le parquet en revanche, la "confusion" entre les publications personnelles et les publicités déguisées représente "une violation du pacte de confiance" entre elle et sa communauté d'abonnés. Décision attendue le 8 juillet.