«Plusieurs milliers d'euros pour des squelettes entiers» : les fossiles de dinosaures, cibles d'un trafic lucratif

Le vol et le trafic de fossiles préhistoriques se multiplient ces dernières années. Squelettes ou œufs de dinosaures peuvent se revendre des fortunes, et certaines personnes mal intentionnées l'ont bien compris. Exemple en région Paca où la brigade de gendarmerie de Castellane vient d'arrêter un trafiquant dans les Alpes.

C'est une délinquance d'une nouvelle forme pour les enquêteurs. Le vol et le trafic de fossiles préhistoriques se multiplient depuis quelques années. Des fossiles vieux de plusieurs millions d'années ont été découverts par le commandant de la brigade de gendarmerie de Castellane au domicile d'un collectionneur devenu trafiquant.

"C'est quelqu'un qui a déjà été impliqué dans une affaire similaire dans le passé, qui mettait à la vente ses pièces prélevées. Peut-être pas un business quotidien, mais un business quand même, puisqu'il y avait encore à son domicile tout un tas de belles pièces qu'il gardait pour lui".

"Les œufs coûtent très cher"

Ce genre d'affaires se multiplient, selon le gendarme et archéologue Alexandre Dumont : "On va trouver des personnes qui ont flairé plus ou moins le filon, qui ne s'intéressent pas forcément à la paléontologie. Là, il y a des réseaux. Pour ces gens-là, tout est moyen pour gagner de l'argent parce qu'il y a des collectionneurs. Tout se vend, tout se monnaie. Au niveau patrimoine, c'est ce qui est inquiétant".

Car ces ossements préhistoriques peuvent rapporter gros, relève le journaliste scientifique Joël Ignasse, auteur du livre Sur les traces du nouveau T.rex : "On tape sur internet et on trouve dans tous les sites de vente comme Ebay, Leboncoin. On va de quelques dizaines d'euros pour les petites pièces, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des squelettes entiers ou des œufs de dinosaures. Des belles pièces à exposer, les œufs coûtent très cher".

Et pénalement, les auteurs risquent jusqu'à 150.000 euros et trois ans de prison.