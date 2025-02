Pascal Praud et vous - Meurtre d'Elias à Paris : l'excuse de minorité va-t-elle être appliquée ? «Les magistrats ne l'écartent quasiment jamais»

Après la mort d'Élias à Paris, le 25 janvier dernier, deux mineurs de 16 et 17 ans ont été placés en garde à vue. Les avocats de la famille de l'adolescent évoquent l'excuse de minorité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les parents d'Élias, adolescent de 14 ans tué à Paris le 25 janvier dernier pour son téléphone portable, ont pris la parole dans un communiqué, saluant une proposition de loi durcissant la justice des mineurs. Leurs avocats, Johanna Ostrowka et Nicolas Goutx, sont intervenus jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, et sont revenus sur l'excuse de minorité dont pourraient bénéficier les deux mineurs de 16 et 17 ans placés en garde à vue avec le drame.

Pour Johanna Ostrowka, cette excuse de minorité a grandes probabilités d'être appliquée. "On peut s'en extraire sous conditions (...) La difficulté qui ressort, c'est que les magistrats ne l'écartent quasiment jamais. Les textes prévoient cette excuse de minorité avec une possibilité de l'écarter, et pour autant, les juges ne s'en saisissent pas", souligne-t-elle sur Europe 1.