Pas-de-Calais : un policier retrouvé mort, la piste du suicide privilégiée

Ce vendredi 18 avril, un policier municipal de Liévin dans le Pas-de-Calais a été retrouvé mort dans les locaux de son commissariat. Selon le parquet de Béthune, la piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Agé d'une quarantaine d'années et père de famille, le policier ne travaillait que depuis quelques mois à Liévin.

Un policier municipal a été retrouvé mort vendredi soir au sein des locaux de la police municipale de Liévin (Pas-de-Calais), a indiqué samedi à l'AFP le parquet de Béthune, selon qui "l'hypothèse principale est le suicide".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Nord : l'élève policier qui a fauché cinq personnes condamné à 10 mois ferme

"L'hypothèse principale est le suicide"

Ce policier municipal d'une quarantaine d'années, marié et père de famille, a été retrouvé mort peu après 21h00, a précisé le parquet. "Beaucoup de choses" laissent penser que "l'hypothèse principale est le suicide", mais le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, confiée au commissariat de Lens.

"On attend dans un premier temps l'examen du corps. On doit vérifier qu'il n'y a pas eu intervention d'un tiers et vérifier comment il s'est retrouvé là avec une arme", a continué le parquet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le policier décédé travaillait depuis quelques mois au sein de la police municipale de Liévin, ville limitrophe de Lens, après avoir exercé dans d'autres polices municipales, selon le parquet.