Paris : un réseau bosnien de voleurs dans le métro démantelé

L'interpellation d'une vingtaine de femmes bosniaque a permis de démentelé un réseau de voleurs présumés dans le métro parisien. Plusieurs personnes ont été écrouées et des mineurs victimes de ce trafic ont été mis à l'abri par la Brigade de protection des mineurs (BPM). Une source proche du dossier assure que ces enfants se sont enfuies de leurs foyers.

Selon l'une de ces sources, une vingtaine de personnes, principalement des femmes, nées entre 1960 et 2005 et presque toutes de nationalité bosnienne, ont été interpellées entre samedi et mardi en France.

L'enquête, menée à Paris et confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM), porte notamment sur les infractions de traite d'être humains à l'égard de mineurs en bande organisée ou encore association de malfaiteurs.

Deux douzaines de mineurs ont été mis à l'abri dans des foyers, selon cette même source, mais selon une autre, elles se sont rapidement enfuies.

Cette deuxième source a précisé que ce réseau, dont les membres appartiendraient à la minorité rom, est notamment suspecté d'avoir œuvré, au moins depuis 2022, dans le métro parisien, notamment sur la ligne 1, qui traverse Paris d'est en ouest et relie plusieurs sites touristiques dont les Champs- Élysées. Le préjudice a été évalué à 500.000 euros.

Selon une source policière, l'enquête a démarré en août 2024 après l'interpellation de 12 voleurs mineurs dans le métro par la BPM, et aurait mis au jour un réseau communautaire international composé de plusieurs familles qui forçait des enfants à voler dans le métro parisien, mais également dans toute la France ainsi qu'en Belgique, en Allemagne et en Autriche.

Mardi, une dizaine de suspects ont été présentés à des magistrats instructeurs, et plusieurs ont été mis en examen puis écroués.

Sollicité, Me Simon Olivennes, avocat d'un homme accusé d'être l'un des chefs du réseau, n'a pas souhaité commenter.

"Dans ce dossier sont mises en examen des femmes (...) qui reproduisent un système qu'on a ancré dans leur peau sans se poser de questions sur ce qu'elles voudraient vraiment", a commenté Me Maxence Gallo, avocate d'une femme écrouée, suspectée d'avoir eu un rôle intermédiaire.

"Ma cliente a quitté l'école en CM2 et vagabonde depuis l'âge de 12 ans", a indiqué de son côté Me Reda Ghilaci. "Elle est elle-même victime par ricochet d'un système d'exploitation".

La source policière a précisé que deux chefs de clan ont en outre été placés mardi en garde à vue en Bosnie-Herzégovine.

Interrogé, le parquet fédéral bosnien a renvoyé vers un communiqué de la police fédérale du pays qui a confirmé que deux hommes de Sarajevo, A.S., né en 1998, et A.K., né en 1993, ont été arrêtés pour incitation internationale à la prostitution.