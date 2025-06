Le gouvernement dévoile une nouvelle stratégie nationale de prévention pour lutter contre la délinquance des mineurs. Objectif : intervenir en amont, renforcer le rôle des maires et mieux coordonner les acteurs locaux pour éviter le basculement.





La place Beauvau veut frapper plus tôt et plus fort contre la délinquance des mineurs. Dans les colonnes du Figaro, François-Noël Buffet, ministre délégué auprès de Bruno Retailleau, dévoile une nouvelle stratégie nationale centrée sur la prévention. L'objectif est d'intervenir en amont, au plus près des jeunes dans les quartiers comme dans les écoles.

Un renforcement du rôle des maires

Le mot d'ordre est de reconstruire l'autorité, impliquer les familles et mieux coordonner les acteurs locaux. Face à une jeunesse de plus en plus exposée au trafic, à la violence et au harcèlement en ligne, chaque préfet aura désormais la main sur la prévention avec notamment un renforcement du rôle des maires.

Des "référents rixes" seront déployées dans les communes et les familles défaillantes pourront voir leurs aides suspendues.

Sur le terrain des ateliers comme ceux de Choisy-le-Roi rapprochent déjà les jeunes des forces de l'ordre à travers des simulations, du dialogue et du sport. Une prévention au contact qui veut éviter le basculement.

Le dispositif s'appuiera aussi sur une future académie de la prévention et une sélection rigoureuse des associations dans un contexte de budget contraint. Un cap assumé, frappé en amont pour ne plus subir.