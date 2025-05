Paris : Kim Kardashian attendue mardi au procès de son braquage

Ce mardi, Kim Kardashian sera présente pour témoigner au procès de son braquage en 2016 dans sa chambre d'hôtel à Paris. En pleine Fashion Week, la superstar sera la dernière partie civile entendue. Mercredi, les interrogatoires des accusés débuteront. Le verdict sera rendu le 23 mai prochain.

Cohue en vue au palais de justice de Paris : la reine des influenceuses et superstar Kim Kardashian sera présente mardi pour témoigner devant la cour d'assises au procès de son spectaculaire braquage dans sa chambre d'hôtel en 2016, en pleine Fashion Week parisienne.

Témoignage de "cette terrible nuit"

L'audition de Kim Kardashian, partie civile au procès, est prévue à 14H00, a indiqué lundi à l'audience le président David De Pas. Une fois sortie de la salle après sa déposition devant la cour, elle devrait, selon une source proche du dossier, faire une déclaration devant les médias.

Au total, 490 journalistes sont accrédités dont beaucoup d'étrangers. Quelques dizaines pourront accéder à la salle d'audience et une salle de retransmission, réservée à la presse, pourra également accueillir plus de 200 personnes.

Dans la galerie menant à la salle d'audience du palais de justice historique de l'île de la Cité, le couloir de quelques dizaines de mètres réservé aux caméras devrait être rempli à bloc, sans compter les nombreux curieux qui risquent de venir pour tenter d'apercevoir Kim Kardashian.

La femme d'affaires américaine, âgée aujourd'hui de 44 ans, qui s'est tenue au courant du déroulé du procès, s'exprimera selon ses avocats "sur ce qu'il s'est passé lors de cette terrible nuit" du 2 au 3 octobre 2016 quand elle avait été braquée, ligotée et séquestrée dans sa chambre d'hôtel parisienne.

Verdict le 23 mai prochain

Montant du butin : neuf millions d'euros de bijoux, dont sa fameuse bague de fiançailles offerte par le rappeur Kanye West (ils sont depuis séparés), évaluée à 3,5 millions d'euros. C'est le plus gros vol d'un particulier en France depuis vingt ans.

Kim Kardashian, qui étudie elle-même en ce moment pour devenir avocate, est prête à "affronter ceux qui l'ont attaquée" et "entend le faire avec dignité et courage", avaient déclaré à l'AFP la semaine dernière ses avocats français Léonor Hennerick et Jonathan Mattout, qui la représentent avec son conseil américain Michael Rhodes.

Ils n'ont pas souhaité s'exprimer à nouveau avant son témoignage, ni commenter le contenu de sa déposition "pour que chacun puisse entendre le récit des faits directement de la bouche de Mme Kardashian", avaient-ils dit.

Le procès a débuté le 28 avril. Très loin de Paris et en attendant son audition, Kim Kardashian a continué sa vie comme en témoigne son compte Instagram où elle est suivie par 356 millions de personnes. On la voit posant sur la plage, fêtant la Fête des mères avec ses enfants, dans sa tenue portée au Met Gala, cascade de diamants autour du cou, ou promouvant des actions caritatives.

Elle sera la dernière partie civile entendue. Les interrogatoires des accusés commenceront mercredi. Verdict le 23 mai.