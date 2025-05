«Trafic sexuel», 120 victimes présumées, peine encourue... Ce qu'il faut savoir sur le procès de P.Diddy qui s'ouvre ce lundi 5 mai

Il était un des hommes les plus influents de la musique américaine. Aujourd'hui, P.Diddy est sur le banc des accusés. Le procès du rappeur de 55 ans s'ouvre ce lundi 5 mai à New York. Sean Combs, de son vrai nom, est accusé entre autre de trafic à des fins d'exploitations sexuelles. Il risque la prison à perpétuité.

Huit mois après son arrestation, P.Diddy est attendu à la barre. Le rappeur de 55 ans comparaît devant le tribunal fédéral de Manhattan, à New York, à partir de ce lundi 5 mai. Un procès qui doit durer au moins huit semaines. Sean Combs, de son vrai nom, risque la prison à perpétuité. Europe 1 fait le point sur ce procès hors norme.

Comment l'affaire a débuté ?

L'affaire débute en novembre 2023, lorsque l'ex-compagne du rappeur, la chanteuse Cassie, de son vrai nom Casandra Elizabeth Ventura, l'accuse d'un viol qui aurait eu lieu en 2018, et de violences physiques. Une plainte qui n'ira pas jusqu'au procès puisque les deux parties trouvent, dès le lendemain du dépôt de la plainte, un accord "à l'amiable".

Mais à partir de cette affaire, de nouvelles plaintes sont déposées à l'encontre de Sean Combs pour des viols en réunion, attouchements sexuels, soumission chimique, au cours de l'année 2024. Au total, ce sont plus de 120 personnes qui accusent le rappeur pour des faits qui se sont déroulés de 2004 à 2024. Des poursuites qui ont mené à des perquisitions, menées par le FBI dans plusieurs résidences de Sean Combs aux États-Unis.

P.Diddy est arrêté le 16 septembre 2024 à New York et a rapidement été inculpé pour cinq chefs d'accusation dont trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, mais aussi actes d'enlèvement, corruption et violences regroupées sous l'inculpation "d'entreprise criminelle".

De quoi est-il accusé ?

La plupart des faits auraient été commis lors des "freak offs", des marathons sexuels auxquels s'adonnait le rappeur pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il attirait les femmes dans ce genre d'événement en leur faisant espérer des opportunités professionnelles.

Des événements qui impliquaient des consommations de drogue et d'alcool, où le rappeur avait le comportement "d'un prédateur sexuel, violent, utilisant alcool et drogues pour contraindre" ses victimes, selon plusieurs plaintes. Des soirées qui étaient en partie filmées pour faire chanter les participants.

Certaines victimes affirment qu'elles étaient mineures aux moments des faits. En plus de cette affaire pénale, Sean Combs fait l'objet de dizaines de poursuites civiles de la part de victimes présumées. Ces poursuites ne seront pas examinées lors de ce procès pénal.

Comment se déroulera le procès ?

Pour les faits qui lui sont reprochés, le rappeur a toujours nié les faits, affirmant que toutes les relations sexuelles étaient consenties et a même plaidé non-coupable. Lors d'une audience préliminaire, ses avocats ont présenté le rappeur comme un homme qui avait adopté le style de vie "échangiste".

Le procès débute ce lundi pour une durée de huit semaines. La première semaine sera dédiée à la sélection des 12 jurés et des six suppléants. Sean Combs sera défendu par Me Marc Agnifilo, qui avait rejoint l'équipe chargée de la défense de Dominique Strauss-Kahn, en mai 2011, ainsi que par Me Mark Geragos, avocat de Michael Jackson et de Chris Brown.

Selon CNN, plusieurs plaignants sont attendus pour témoigner, dont l'ex-compagne de P.Diddy, Casandra Elizabeth Ventura, les autres devraient témoigner, mais de façon anonyme. Conformément au règlement du tribunal, ce procès ne sera pas télévisé. Les seules images qui parviendront au public seront sans doute les productions d'un dessinateur. Les téléphones seront interdits dans la salle d'audience.

Pour ces chefs d'accusation, le rappeur P.Diddy risque la prison à vie.