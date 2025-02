Annulation de l'OQTF de l'influenceur algérien Doualemn : la volonté politique entravée par le droit

Ce jeudi, le tribunal administratif de Melun a annulé l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) délivré contre l'influenceur algérien Doualemn. La volonté politique entravée par le droit : Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, compte faire appel.



Boualem Naman, plus connu sous son pseudonyme "Doualemn", est libre. L'influenceur algérien, poursuivi pour provocation à la haine, expulsé puis renvoyé par Alger, placé dans un centre de rétention, est désormais relâché avec une indemnité versée par l'État à 1.200 euros ce jeudi.

Les juges du tribunal administratif de Melun ont annulé l'obligation de quitter le territoire français (OQTF). La politique à l'épreuve du droit et l'Intérieur à l'épreuve de la justice. Bruno Retailleau en fait les frais.

Bruno Retailleau fait appel de la décision

L'hôte de la place Beauvau, qui se déploie matin, midi et soir pour faire bouger les lignes, se retrouve face à un mur : celui des magistrats.

Ce jeudi, une nouvelle pierre a été posée par le tribunal administratif de Melun. Son vice-président, Rémy Combes, a rendu sa décision, comme c'est l'usage, au nom du peuple français, et il s'appuie sur un article de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège les attaches familiales de l'individu.

En l'occurrence, l'influenceur algérien Doualemn à deux enfants français et une compagne. Autrement dit, même avec la plus grande volonté, Bruno Retailleau, en l'état, n'y peut rien et aucune mesure et aucune loi n'est prévue pour faire sauter ce verrou. Reste l'interprétation du droit, c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur va faire appel de ce jugement.