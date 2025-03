Nice : deux policiers municipaux blessés dans une course-poursuite

Deux policiers municipaux ont été légèrement blessés à Nice ce lundi après-midi dans une course-poursuite avec un chauffard qui les a visés. L'auteur des faits, qui a été placé en garde-à-vue, a déjà été condamné pour des infractions au code de la route et à la législation sur les stupéfiants.

Deux policiers municipaux ont été légèrement blessés lundi dans une course-poursuite avec un chauffard qui les a visés délibérément et a percuté de nombreux véhicules, a-t-on appris auprès de la mairie et du parquet.*

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'auteur des faits, né en 1984 et déjà condamné pour des infractions au code de la route et à la législation sur les stupéfiants, a été placé en garde-à-vue. Il est soupçonné de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sous stupéfiants, conduite sans permis et rébellion, a précisé le parquet.

Les refus d'obtempérer, "un véritable fléau" dans les Alpes-Maritimes

Les faits se sont déroulés en début d'après-midi, sur une voie rapide qui traverse la ville de Nice. Selon le parquet, le conducteur a refusé de se soumettre aux injonctions des deux policiers municipaux et a "adopté un comportement visant délibérément ces derniers". Dans sa fuite, il a percuté plusieurs dizaines de véhicules avant d'être interpellé. Conduits à l'hôpital pour des examens, les deux policiers en sont ressortis en fin d'après-midi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Dans les Alpes-Maritimes, on recense un refus d'obtempérer chaque jour. C'est un véritable fléau qui met en danger de mort nos forces de sécurité intérieure comme l'ensemble de nos concitoyens. La plus grande fermeté doit être appliquée contre ces délinquants", a réagi le préfet Hugues Moutouh sur X.

Aujourd'hui, 2 policiers municipaux de Nice ont été victimes d'un refus d’obtempérer aggravé causé par un automobiliste conduisant sous stupéfiants et sans permis. Interpellé très rapidement, l'individu a été placé en garde à vue.

Je souhaite un prompt rétablissement aux… — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) March 17, 2025

"Ça suffit ! Ces criminels en puissance font des victimes parmi nos concitoyens et les forces de l'ordre ! Parce que je crois en l'exemplarité des sanctions, je demande le rétablissement des peines planchers avec une échelle graduée selon la gravité des faits", a ajouté le maire de Nice, Christian Estrosi (Horizons).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La semaine dernière à Nice, un jeune homme de 21 ans a été condamné à 16 mois de prison pour avoir involontairement percuté un motard de la police municipale après avoir été flashé à 116 km/h sur la Promenade des Anglais. Sous bracelet électronique et malgré l'annulation de son permis, il conduisait sous alcool et stupéfiant.